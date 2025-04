Mogi x Fortaleza ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (02/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Mogi x Fortaleza hoje, HOJE (02) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Mogi x Fortaleza B.C. – Livescore e Transmissão ao Vivo (03/04/2025)

O duelo entre Mogi e Fortaleza B.C. acontece hoje, dia 2 de abril de 2025, pela temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) e promete ser um confronto emocionante entre duas equipes que buscam reabilitação na competição.

Situação das Equipes

O Mogi vem de uma sequência negativa, acumulando cinco derrotas consecutivas nas últimas rodadas. No seu jogo mais recente, a equipe foi superada pelo Unifacisa por 82 a 66, jogando em casa. A equipe paulista precisa reagir para tentar melhorar sua posição na tabela.

Por outro lado, o Fortaleza B.C. também atravessa um momento complicado, com três derrotas nos últimos cinco jogos. No último confronto, o time cearense foi derrotado pelo São José por 84 a 71, mostrando inconsistência em sua defesa. No entanto, a equipe conquistou vitórias importantes contra Paulistano e São Paulo, o que pode dar mais confiança para este jogo.

Últimos Confrontos Diretos

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Fortaleza B.C. tem vantagem:

06/12/2024 – Fortaleza B.C. 76 x 69 Mogi (NBB)

– Fortaleza B.C. 76 x 69 Mogi (NBB) 24/01/2024 – Fortaleza B.C. 93 x 75 Mogi (NBB)

– Fortaleza B.C. 93 x 75 Mogi (NBB) 25/10/2023 – Mogi 63 x 65 Fortaleza B.C. (NBB)

– Mogi 63 x 65 Fortaleza B.C. (NBB) 04/03/2022 – Fortaleza B.C. 82 x 75 Mogi (NBB)

– Fortaleza B.C. 82 x 75 Mogi (NBB) 03/12/2021 – Mogi 86 x 79 Fortaleza B.C. (NBB)

Odds e Prognóstico

As casas de apostas indicam um equilíbrio entre as equipes, com pequenas variações nas cotações:

bet365 : Mogi (1.83) x Fortaleza B.C. (1.83)

: Mogi (1.83) x Fortaleza B.C. (1.83) Betano.br : Mogi (1.88) x Fortaleza B.C. (1.88)

: Mogi (1.88) x Fortaleza B.C. (1.88) BetEsporte : Mogi (1.86) x Fortaleza B.C. (1.75)

: Mogi (1.86) x Fortaleza B.C. (1.75) Estrelabet : Mogi (1.90) x Fortaleza B.C. (1.76)

: Mogi (1.90) x Fortaleza B.C. (1.76) Superbet.br : Mogi (1.87) x Fortaleza B.C. (1.95)

: Mogi (1.87) x Fortaleza B.C. (1.95) Esportivabet: Mogi (1.90) x Fortaleza B.C. (1.76)

Apesar da fase instável das equipes, o Fortaleza B.C. leva vantagem no retrospecto recente e pode se beneficiar da inconstância do Mogi.

Onde Assistir Mogi x Fortaleza B.C. Ao Vivo

A transmissão ao vivo da partida pode ser acompanhada por plataformas de streaming e casas de apostas, que oferecem cobertura ao vivo para seus usuários. Para acessar a transmissão, basta ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas.

Conclusão

O confronto entre Mogi e Fortaleza B.C. promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a reabilitação no NBB 2025. O Fortaleza B.C. tem um leve favoritismo pelo retrospecto recente, mas o fator casa pode ser um diferencial para o Mogi. O jogo será disputado às 20h (horário de Brasília) e terá cobertura ao vivo para os fãs de basquete.

Acompanhe o livescore e não perca nenhum detalhe deste grande duelo do basquete brasileiro!

2º de Abril de 2025

Jogo 268

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : SJO

: SJO Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Jogo 269

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : FRA

: FRA Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 270

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : MOG

: MOG Equipe 2 : FOR

: FOR Onde Assistir: NBB Basquetpass

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!