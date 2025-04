Nova Iguaçu reforça alimentação saudável na merenda escolar

Uma merenda escolar cada vez mais saudável, com a diminuição gradual de produtos ultraprocessados nas refeições dos alunos da rede municipal da Prefeitura de Nova Iguaçu. Esse é o trabalho que as equipes de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação desenvolvem nas 151 unidades educacionais, antes mesmo das recentes diretrizes sobre o assunto divulgadas pelo Ministério da Educação, em fevereiro último.

Um exemplo disso está no tradicional estrogonofe de carne, que agora leva biomassa de banana verde na receita, trazendo mais fibras para a refeição. Essa mudança é só uma das várias transformações que estão tornando a alimentação escolar na cidade mais equilibrada e nutritiva.

Com a reformulação no cardápio, neste ano, as 151 unidades da rede municipal de educação começaram a oferecer refeições que seguem as diretrizes do Governo Federal, que determinam a redução para até 15% do uso de ultraprocessados nas merendas escolares. O objetivo é promover uma alimentação mais saudável para complementar o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

Na Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança, em Miguel Couto, além do estrogonofe com biomassa de banana verde, outras mudanças também se destacam. Os sucos, por exemplo, são feitos com polpa integral, os molhos não contêm conservantes, e o achocolatado foi substituído por cacau 50%, mais saudável e com menos açúcar.

“A biomassa de banana verde no estrogonofe aumenta a quantidade de fibras e substitui a farinha de trigo ou o amido como espessante. Com isso, conseguimos tornar a receita mais saudável e nutritiva, sem usar ultraprocessados como o creme de leite”, explicou a nutricionista Margareth Pereira Mendonça.

Além dessas mudanças, outras novidades foram acrescentadas ao cardápio das escolas municipais, como o uso de tubérculos (aipim e batata-doce) no desjejum, pão de batata-doce (com baixo índice glicêmico), bananada sem açúcar feita com frutas da Agricultura Familiar, e a inclusão do açaí, que tem feito grande sucesso entre os alunos como uma opção saudável e energética.

A nutricionista Adriana do Carmo da Silva Cabral destacou a importância da mudança na alimentação escolar, não apenas pelo sabor, mas pelos benefícios à saúde. “O consumo excessivo de ultraprocessados pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, obesidade e hipertensão. Além disso, a falta de nutrientes afeta o foco e o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Estamos formando adultos mais saudáveis e conscientes desde a infância”, explicou.

Aceitação dos alunos

As mudanças não passaram despercebidas pelos alunos. Lucas Isaac Bispo dos Santos, de 5 anos, já elegeu seus alimentos favoritos: “Eu adoro brócolis e abóbora. Comer frutas e legumes é bom para crescer e ficar forte”, afirmou ele, entusiasmado.

A cozinheira Jamile Valéria da Silva Luz Ferreira fica satisfeita ao ver o entusiasmo das crianças. “É muito bom ver as crianças experimentando e começando a gostar de alimentos que antes não conheciam. Isso fica marcado e é uma alegria para a equipe”, contou ela.

Para a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança, Marcele Pontes da Silva, o impacto da alimentação na rotina escolar foi positivo: “Aqui, a alimentação escolar vai além da refeição. É um aprendizado, uma transformação que começa no prato e se reflete na vida delas. Até os pais se surpreendem quando descobrem que seus filhos estão comendo verduras e legumes”, disse a diretora.