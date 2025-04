BOLETIM – Joinville recebe a quarta rodada da Conferência Microrregional de Inovação

Joinville sediou, nesta quarta, 2, mais uma rodada da Conferência Microrregional de Inovação, realizada no Ágora Tech Park. O evento integra o programa SC Mais Inovação, uma iniciativa do Governo do Estado executada pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), e reuniu representantes da academia, setor produtivo, sociedade civil e governo para debater estratégias voltadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico da região.

Durante o evento, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, ressaltou a importância da articulação regional entre os diferentes atores do ecossistema de inovação.

A participação de hubs de inovação, como o Ágora Tech Park, contribui diretamente para a criação de um ambiente favorável ao crescimento de startups e iniciativas tecnológicas. A integração entre setor produtivo e governo possibilita que empreendedores tenham mais acesso a recursos e oportunidades.

A Conferência Microrregional de Inovação segue com novas rodadas em diferentes regiões do estado, promovendo a integração dos atores do ecossistema de inovação e impulsionando o SC Mais Inovação como um dos programas mais estruturantes para o futuro econômico e tecnológico de Santa Catarina.

Repórter: Marcos Cassettari