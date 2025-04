Boston Celtics x Phoenix Suns ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (04/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Boston Celtics x Phoenix Suns hoje, HOJE (04) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Palpite Boston Celtics x Phoenix Suns – NBA – 04/04/2025

Boston Celtics favorito para vencer no intervalo contra os Suns

Nesta sexta-feira, 04 de abril de 2025, a bola sobe para mais um grande duelo da temporada regular da NBA: Boston Celtics x Phoenix Suns, às 20h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston. A partida terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, e os fãs também poderão acompanhar os principais lances e análises em tempo real no site da SportyTrader.

Para este confronto, o palpite recomendado é que o Boston Celtics vença no intervalo, com odd de 1.26.

Momento das Equipes

Boston Celtics:

Os Celtics vêm em excelente fase na temporada, ocupando a vice-liderança da Conferência Leste com um recorde de 56 vitórias e 20 derrotas. Apesar da derrota recente para o Miami Heat, a equipe liderada por Tatum, Brown e Holiday apresenta consistência e um dos melhores sistemas defensivos da liga. Já garantido nos playoffs, o Boston segue focado na liderança da conferência. Contudo, o técnico pode ter desfalques importantes, como Holiday, Porziņģis e Horford, que ainda são dúvidas para o jogo.

Phoenix Suns:

Os Suns vivem um momento de instabilidade. A equipe acumula 4 derrotas consecutivas e está na 11ª posição do Oeste, fora da zona de playoffs, com 35 vitórias e 41 derrotas. Com um elenco talentoso, mas constantemente afetado por lesões, o time não consegue engrenar. Durant, Beal e O’Neale estão fora do confronto por lesão, e isso compromete ainda mais o desempenho defensivo e a profundidade do elenco.

Histórico Recente

Nos últimos confrontos diretos, o domínio tem sido do Boston Celtics. A equipe venceu 5 dos últimos 6 jogos contra os Suns, incluindo uma vitória expressiva por 132 a 102 no dia 26 de março de 2025, em Phoenix. Jogando em casa, os Celtics também se impõem: venceram 7 das últimas 10 partidas no TD Garden, enquanto os Suns perderam 8 das últimas 10 como visitantes.

Estatísticas Relevantes para o Palpite

O Celtics venceu 5 dos últimos 6 jogos na temporada.

Phoenix venceu apenas 2 dos últimos 6 compromissos.

Nos confrontos diretos, Boston venceu 5 dos últimos 6 jogos.

A defesa dos Celtics é uma das melhores da liga, com apenas 45,3% de aproveitamento dos arremessos permitidos.

Os Suns vêm sofrendo defensivamente, principalmente fora de casa.

Palpite Final: Boston Celtics vence no intervalo

Diante do momento vivido por cada equipe, o Boston Celtics surge como grande favorito, especialmente jogando em casa. O time tem um sistema bem estruturado e atletas em ótimo momento, ao contrário dos Suns, que vivem um final de temporada conturbado, com lesões e desempenho inconsistente. A expectativa é que o Celtics imponha seu ritmo desde o início e feche o primeiro tempo com vantagem.

Odd: 1.26

Palpite: Vitória do Boston Celtics no intervalo

Atenção: Jogue com responsabilidade. As apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos. Este conteúdo é patrocinado e tem fins informativos. As odds podem sofrer alterações a qualquer momento nas casas de apostas.