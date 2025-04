IFSP abre submissões para editais de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq – IFSP

Editais disponibilizam 135 bolsas para iniciação científica e tecnológica em diversas áreas do conhecimento

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP lançou os editais para os programas de Iniciação Científica e Tecnológica financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ao todo, serão oferecidas 135 bolsas, distribuídas entre os seguintes programas:

PIBIC (Iniciação Científica): 54 bolsas.

PIBIC-EM (Iniciação Científica no Ensino Médio): 29 bolsas.

PIBITI (Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação): 35 bolsas.

PIBIC-Af (Iniciação Científica nas Ações Afirmativa): 17 bolsas.

Benefícios das Bolsas

Os valores mensais das bolsas são:

R$ 700 para estudantes do PIBIC, PIBITI e PIBIC-Af.

R$ 300 para estudantes do PIBIC-EM.

As bolsas têm duração de 12 meses, proporcionando aos participantes a oportunidade de desenvolver projetos sob orientação de pesquisadores do IFSP.

Inscrições

As submissões devem ser realizadas por servidores orientadores diretamente no módulo Pesquisa do SUAP. O prazo final é até o dia 26 de maio de 2025.

Mais informações e detalhes sobre os editais estão disponíveis na página oficial dos editais.

Essa iniciativa reforça o compromisso do IFSP com a pesquisa científica e tecnológica, promovendo oportunidades para estudantes em diferentes níveis de ensino.

Detalhes sobre o PIBIC-Af

O edital do PIBIC-Af não exige que os projetos submetidos sejam voltados para ações afirmativas. O PIBIC-Af semelhante ao PIBIC e podem ser propostos projetos em qualquer área do conhecimento, no entanto, os estudantes indicados devem atender a critérios específicos, como serem ingressantes no IFSP por meio de políticas de ações afirmativas ou se autodeclararem pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, mesmo que não tenham sido ingressantes das políticas de ações afirmativas.