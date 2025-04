Lakers x Pelicans ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (04/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Lakers x Pelicans hoje, HOJE (04) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Palpite LA Lakers x New Orleans Pelicans – NBA 2024/2025

O Los Angeles Lakers recebe o New Orleans Pelicans nesta sexta-feira, 04 de abril, a partir das 23h30 (horário de Brasília), em partida válida pela temporada regular da NBA 2024/2025. O duelo ocorre no Crypto.com Arena, em Los Angeles, e a transmissão será feita pelo NBA League Pass.

Análise das Equipes

Os Lakers vêm de uma sequência de vitórias e ocupam a 3ª colocação na Conferência Oeste, com um recorde de 46-29. A equipe voltou a apresentar um bom desempenho após uma fase instável e conta com Luka Doncic, que tem sido um dos principais destaques. O único desfalque para a partida é Kleber.

Por outro lado, os Pelicans atravessam uma temporada muito irregular e já estão eliminados dos playoffs. Mesmo com Zion Williamson, a equipe enfrenta dificuldades e ocupa a penúltima posição da Conferência Oeste, com um registro de 21-55. Além disso, Jones, McCollum, Murphy, Murray e Williamson estão lesionados e não jogarão.

Desempenho recente das equipes

LA Lakers: 3 vitórias nos últimos 6 jogos

3 vitórias nos últimos 6 jogos New Orleans Pelicans: 2 vitórias nos últimos 6 jogos

Nos confrontos diretos, os Lakers venceram 5 dos últimos 6 jogos contra os Pelicans, o que reforça seu favoritismo para este duelo.

Palpite para LA Lakers x New Orleans Pelicans

Considerando o momento das equipes, a força dos Lakers jogando em casa e as dificuldades dos Pelicans, nosso palpite é na vitória do Los Angeles Lakers tanto no intervalo quanto ao final da partida.

Palpite: Intervalo/Final – LA Lakers/LA Lakers (Odd: 1.36)

Jogue com responsabilidade. Esta análise é baseada em estatísticas e desempenho recente, mas nenhum lucro é garantido. Aposte com consciência!