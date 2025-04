Nova Iguaçu realiza projeto em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em alusão ao Abril Azul e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu iniciou o projeto “Sou Autista – Sou Leitor – Sou Artista”. A ação tem como objetivo ampliar as habilidades das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo o desenvolvimento da leitura e a expansão da interpretação e escrita das crianças com autismo. No evento, foi realizada uma comemoração das crianças com as mães atípicas.

A celebração aconteceu em quatro locais, no espaço TEAbraçar 1, na Policlínica geral de Nova Iguaçu PAM Dom Walmor; TEAbraçar 2, no Centro de Atenção à Saúde Funcional (CASF) Ramon Pereira de Freitas; no Centro de Acolhimento ao Deficiente (CAD); e no Centro Especializado de Saúde Paul Harris.

Para o projeto, foram selecionados livros divertidos e de fácil leitura, abordando temas que refletem as vivências de crianças atípicas. Após as sessões terapêuticas, as crianças realizaram uma releitura prática dos livros, construindo suas próprias interpretações, permitindo que, além de ler, eles sejam autoras de suas próprias histórias, proporcionando uma experiência única para toda a família.

“É com muito orgulho que estamos hoje realizando esse projeto maravilhoso. Escolhemos fazer essa celebração em todos os polos que prestam atendimento e acompanham crianças com Transtorno do Espectro Autista para envolver toda a comunidade e mostrar a importância da data”, afirmou o secretário de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

“Realizar essa campanha é algo muito gratificante. Preparamos um livrinho onde nossas crianças foram direcionadas a escreverem e registrarem as emoções de tudo aquilo que elas compreenderam da sua leitura inicial. Tudo isso com a participação da nossa equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros envolvidos, nessa causa tão linda”, ressaltou a psicóloga e coordenadora do TEA 1, Luana Soares.

A mãe atípica Merilene de Souza, de 45 anos, participou da festa com suas filhas Ester, de 13, e Isabela, de 10. “Esse projeto aqui ajuda não só as crianças, mas também os pais a entender o mundo de seus filhos. E também a conseguir lidar com o cotidiano de cada um”, ressaltou.

Ainda em comemoração ao Abril Azul e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura de Nova Iguaçu promove, neste sábado (5), a partir de 8h, a terceira edição da Caminhada de Conscientização do Autismo e Corrida Divertida, na Praça Vitória, na Avenida Luz, Bairro da Luz, próximo ao Shopping Nova Iguaçu.