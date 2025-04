Santo André x Cerrado ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (03/04)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Santo André x Cerrado HOJE (03) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Santo André x Cerrado – Onde Assistir, Livescore e Palpite (03/04/2025)

Na noite desta quinta-feira (03/04), o Santo André W recebe o Cerrado W pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) e promete um confronto equilibrado entre duas equipes que buscam melhorar suas campanhas na competição.

Como chegam as equipes?

Santo André W A equipe paulista vem oscilando na temporada, alternando entre vitórias e derrotas. Em seu último jogo, venceu o Maringá F fora de casa por 81 a 61, mas anteriormente sofreu derrotas pesadas para Corinthians, Sampaio e Ourinhos. Jogando em casa, o Santo André busca retomar a consistência e conquistar mais um triunfo.

Cerrado W A equipe de Brasília também tem encontrado dificuldades na temporada. Em seus últimos cinco jogos, venceu apenas um, contra o Maringá F por 80 a 75. No entanto, vem de três derrotas consecutivas, incluindo uma derrota para o Sampaio por 92 a 52. Fora de casa, precisará elevar seu nível para surpreender o Santo André.

Estatísticas Recentes

Santo André W: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos cinco jogos.

1 vitória e 4 derrotas nos últimos cinco jogos. Cerrado W: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos cinco jogos.

1 vitória e 4 derrotas nos últimos cinco jogos. Confrontos diretos: Não há registros recentes de jogos entre as equipes.

Onde Assistir?

A partida terá transmissão ao vivo por meio das casas de apostas que oferecem live stream para a LBF. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Odds e Palpite

Santo André W: 1.44

1.44 Empate: N/A

N/A Cerrado W: 2.62

Com base na fase das equipes, o Santo André W aparece como favorito, especialmente por jogar em casa. No entanto, o Cerrado W pode surpreender se conseguir melhorar sua defesa.

Nosso palpite: Santo André W para vencer.

Aposte com responsabilidade!