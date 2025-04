São José participa do 1º Encontro das redes municipais do Sebrae

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

A Prefeitura de São José dos Campos está representada no 1º Encontro do Sebrae-SP das redes municipais de educação do Estado de São Paulo. O evento realizado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), aconteceu durante toda a manhã desta quarta-feira (2), e teve a presença da equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania e autoridades.

Os participantes puderam assistir a painéis e debates sobre Educação Empreendedora, compartilhando valiosas experiências, que colaboram para a ampliação das ações dos programas da rede de ensino municipal, que visam beneficiar e inovar no atendimento aos estudantes.

Em São José, os alunos têm contato com a Educação Empreendedora desde a Educação Infantil, começando pela Pedagogia Empreendedora dos Sonhos e se estendendo por todo o Ensino Fundamental, com o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP).

Por meio da parceria estabelecida entre o Sebrae e a Secretaria de Educação e Cidadania que o empreendedorismo consegue chegar a crianças e adolescentes de todas as regiões do município nas escolas municipais.

Reconhecimento

São José é referência no assunto, em 2024 a cidade conquistou o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora que reconheceu os esforços da iniciativa São José + Empreendedora.

Desde 2021, a Educação Empreendedora se expandiu por todas as unidades da rede e apresentou um crescimento de 142% de estudantes beneficiados, envolvendo mais de 57 mil alunos em 2025.

As ações são coordenadas pelo Cedemp, dentro da disciplina de Enriquecimento Curricular, e também incluem Educação Financeira e Fiscal, em parcerias com a Receita Federal e o Procon, por meio de aulas semanais, exercícios e projetos que abordam conceitos e produtos financeiros, tributos e administração pública.



