Seinfra executa serviços de manutenção em 42 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue, nesta quinta-feira (3), com serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e Operação Tapa-Buraco. As ações acontecem simultaneamente em 42 bairros ao longo de todo o dia.

As equipes da Operação Tapa-Buraco executam a recuperação do pavimento no Cristo, Varjão, Centro, Paratibe, Planalto Boa Esperança, Alto do Mateus, José Américo, Funcionários, Jardim Veneza, Oitizeiro, Costa e Silva, Costa do Sol, Geisel, Grotão, Cuiá, Muçumagro, Mandacaru, Mangabeira, Gramame, Jardim Cidade Universitária, Castelo Branco, Miramar, Treze de Maio, Torre, Pedro Gondim, Tambiá, Água Fria e Valentina.

Os serviços na rede de drenagem são limpeza, recuperação e desobstrução de galerias e reposição de Pvs (poços de visita) nos bairros do Rangel, Cruz das Armas, Cabo Branco, Bessa, Tambaú, Manaíra, Paratibe, Funcionários, Ilha do Bispo, Esplanada e Bairro das Indústrias e Torre.

As equipes de manutenção da iluminaçãopública executam serviços nos bairros de Esplanada, Costa e Silva, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Oitizeiro, Funcionários I, Cristo, Rangel, Varjão, Manaíra, Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção como troca de lâmpadas queimadas, tapa buraco, galerias e terraplenagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.