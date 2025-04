Warriors x Nuggets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (04/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Golden State Warriors x Denver Nuggets hoje, HOJE (04) as 23 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

por Basketbrasil.com.br

Palpite Golden State Warriors x Denver Nuggets – NBA 2024/2025

O Golden State Warriors recebe o Denver Nuggets em um confronto decisivo pela temporada regular da NBA 2024/2025. A partida acontece nesta sexta-feira, 4 de abril, a partir das 23h00 (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco.

Onde Assistir

A transmissão da partida será realizada pelo NBA League Pass e pelo Disney+. Além disso, você pode acompanhar o jogo em tempo real com análises e comentários exclusivos no SportyTrader.

Análise das Equipes

Golden State Warriors

O Warriors chega para este jogo embalado por uma excelente sequência de vitórias. A equipe comandada por Steve Kerr está na 5ª colocação da Conferência Oeste, com um retrospecto de 44 vitórias e 31 derrotas. Stephen Curry segue sendo a grande referência do time, e a chegada de Jimmy Butler fortaleceu ainda mais o elenco. O Warriors tem mostrado um dos sistemas defensivos mais sólidos da liga, cedendo apenas 110,9 pontos por jogo. Payton é o único desfalque confirmado para a partida.

Denver Nuggets

O Nuggets ocupa a 4ª colocação da Conferência Oeste, com um retrospecto de 47 vitórias e 30 derrotas. No entanto, a equipe de Michael Malone tem oscilado nas últimas partidas, sofrendo algumas derrotas inesperadas. Nikola Jokić segue sendo a peça-chave do time, com atuações dominantes. O elenco ainda conta com Aaron Gordon e Michael Porter Jr., mas enfrenta problemas de lesão com Braun, Gordon, Holmes e Watson no departamento médico.

Retrospecto Recente

Nos últimos seis jogos, o Warriors venceu quatro partidas, enquanto o Nuggets venceu três. Além disso, o Golden State Warriors tem um retrospecto excelente em casa, vencendo nove dos últimos dez jogos no Chase Center. No confronto direto, o Nuggets venceu os últimos seis duelos contra o Warriors, o que pode pesar psicologicamente para a equipe da casa.

Pontos-chave do Palpite

O Warriors venceu 4 das últimas 6 partidas.

O Nuggets venceu 3 dos últimos 6 jogos.

O Warriors tem uma das melhores médias de rebotes na NBA, com 45,6 por jogo.

O Warriors tem um desempenho forte em casa, vencendo 9 dos últimos 10 jogos.

O Warriors cede apenas 110,9 pontos por jogo aos adversários.

Nosso Palpite

Considerando o momento positivo do Golden State Warriors, o mando de quadra e o bom desempenho defensivo da equipe, nossa aposta para este confronto é na vitória do Golden State Warriors.

Odd: 1.6

