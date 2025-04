Bauru x União Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (04/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x União Corinthians hoje, HOJE (04) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

No próximo sábado (4), Bauru e União Corinthians se enfrentam em mais um duelo emocionante pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está marcada para as 19h30 (horário de Brasília) e promete movimentar a tabela da competição, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar sua classificação.

Retrospecto e Momentos Recentes

O União Corinthians vem de uma fase instável, com três derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe perdeu para Franca (73-55) e Minas (92-81), mas conseguiu vencer Paulistano (83-78) e São Paulo (95-74). Na classificação, precisa reagir para garantir uma posição melhor nos playoffs.

Por outro lado, Bauru apresenta um desempenho um pouco mais consistente, vencendo três dos seus últimos cinco jogos. Destacam-se vitórias sobre Caxias do Sul (84-67) e Fortaleza B.C. (74-66), mas a equipe sofreu derrotas para Franca (93-71) e Unifacisa (77-74).

No histórico de confrontos diretos, União Corinthians venceu o último encontro entre os times, em dezembro de 2024, por 83 a 77. No entanto, Bauru havia levado a melhor nas partidas anteriores.

Odds e Favoritismo

As casas de apostas apontam Bauru como favorito para o confronto:

Betano : Bauru – 1.53 | União Corinthians – 2.45

: Bauru – 1.53 | União Corinthians – 2.45 Estrelabet : Bauru – 1.52 | União Corinthians – 2.40

: Bauru – 1.52 | União Corinthians – 2.40 Superbet: Bauru – 1.59 | União Corinthians – 2.37

Apesar do favoritismo, o União Corinthians já mostrou capacidade de surpreender e pode dificultar a vida do adversário.

Onde Assistir ao Jogo

A partida será transmitida ao vivo pelo NBB TV, ESPN, e estará disponível também via streaming em sites de apostas como Bet365, que oferecem transmissões para usuários com saldo ativo na conta.

Expectativas para o Jogo

O jogo deve ser bastante equilibrado, com União Corinthians tentando se recuperar na competição e Bauru buscando consolidar sua posição. A chave para a vitória estará na defesa e na eficiência dos arremessos de longa distância. Destaques como Alex Garcia (Bauru) e Pedro Teruel (União Corinthians) podem ser decisivos.

3º de Abril de 2025

Jogo 271

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : XVER

: XVER Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 272

Horário : 20:00

: 20:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : CAP

: CAP Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 273

Horário : 21:00

: 21:00 Equipe 1 : FLA

: FLA Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

4º de Abril de 2025

Jogo 274

Horário : 19:30

: 19:30 Equipe 1 : BAU

: BAU Equipe 2 : UCO

: UCO Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

5º de Abril de 2025

Jogo 275

Horário : 11:00

: 11:00 Equipe 1 : BRA

: BRA Equipe 2 : VAS

: VAS Onde Assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 276

Horário : 16:00

: 16:00 Equipe 1 : BOT

: BOT Equipe 2 : SAO

: SAO Onde Assistir: NBB Basquetpass

Jogo 277

Horário : 17:10

: 17:10 Equipe 1 : PAT

: PAT Equipe 2 : FRA

: FRA Onde Assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Esses jogos trazem momentos emocionantes para os fãs do NBB. Acompanhe as transmissões ao vivo para não perder nenhum detalhe dos confrontos!