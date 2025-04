Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual divulga datas das reuniões do GADS e do GPH de abril – Agência de Notícias

Posted on

Recursos visam melhorar mobilidade, prevenção de desastres e infraestrutura comunitária Em cerimônia nesta sexta-feira (24), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representou o Estado na divulgação dos resultados do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, realizada pelo Ministério da Casa Civil, no Palácio do Planalto, em Brasília. […]