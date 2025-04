Encontro reúne artistas, agentes e produtores culturais para discutir minuta da Lei Aldir Blanc em Boa Vista

Reunião com representantes da cultura de Boa Vista – Foto: Divulgação/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista promove nesta sexta-feira, 4, uma reunião presencial para discutir a minuta da Lei Aldir Blanc no município. O encontro será no Teatro Municipal, sala Teatro Escola, a partir das 18h30. Aberto à comunidade, a iniciativa faz parte do processo de construção do instrumento que regulamentará a aplicação dos recursos da lei de incentivo à cultura na capital.

De acordo com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), Dyego Monnzaho, a reunião é mais uma etapa fundamental para garantir que a implementação da Lei Aldir Blanc em Boa Vista ocorra de forma democrática e alinhada às necessidades do setor cultural.

“Esse processo mostra uma maturidade do setor artístico. E, mais uma vez, o comprometimento de uma gestão participativa que a prefeitura, junto à FETEC, vem realizando em Boa Vista”, destacou.

A Lei

Instrumento do governo federal, a Lei Aldir Blanc foi criada para apoiar o setor cultural brasileiro durante a pandemia de COVID-19. O nome homenageia ao compositor e escritor Aldir Blanc, que morreu de COVID-19 em maio de 2020.

