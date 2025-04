Governo de Roraima convoca novos professores e cuidadores para fortalecer ensino nas comunidades indígenas

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) divulgou dois editais de convocação de professores da educação escolar indígena de Roraima. Um deles diz respeito à convocação de profissionais para o território Yanomami e o outro certame é voltado para escolas estaduais indígenas de comunidades dos demais municípios.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed, Ranielly Souza, ressaltou a importância da convocação para fortalecer a educação nas comunidades indígenas.

“A educação indígena é essencial para a preservação da cultura e do conhecimento tradicional. Com essa convocação, garantimos que as escolas indígenas tenham profissionais capacitados, assegurando um ensino de qualidade, alinhado à realidade local e respeitando os saberes tradicionais dos povos indígenas”, disse.

A medida integra os esforços do Governo de Roraima para ampliar o acesso à educação de qualidade nas comunidades indígenas, de forma a promover a inclusão e a formação de professores dentro das próprias etnias de origem.

PROFESSORES YANOMAMI

Esta é a segunda convocação de professores Yanomami aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária. O objetivo é suprir as demandas das escolas indígenas da rede pública estadual e reforçar o ensino bilíngue e multidisciplinar nas comunidades.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 3 de abril, lista os nomes dos profissionais convocados para atuar em diferentes localidades, como Alto Alegre, Amajari, Caracaraí e Iracema. Os docentes deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Seed, em Boa Vista, no dia 8 de abril, para assinatura do contrato e lotação.

Os professores convocados devem apresentar documentos pessoais e comprovação de escolaridade conforme exigido no edital. A não apresentação no prazo estabelecido poderá resultar na perda da vaga. Para mais informações e acesso ao edital completo, basta acessar este link.

Seed anuncia convocação de novos professores e cuidadores

O Governo de Roraima também anunciou a 4ª convocação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de professores e cuidadores destinados às escolas estaduais indígenas. A lista com os nomes dos convocados será publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 4 de abril.

A convocação atende a uma demanda essencial para a continuidade do ensino nas comunidades indígenas, abrangendo professores do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Língua Indígena, além de professores auxiliares e cuidadores.

Os profissionais atuarão em comunidades nos municípios de Alto Alegre, Cantá, Normandia, Pacaraima, Uiramutã, Amajari e Bonfim. Para mais informações, os candidatos podem acessar o Diário Oficial do Estado ou acessar este link.

O post Governo de Roraima convoca novos professores e cuidadores para fortalecer ensino nas comunidades indígenas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.