IFSP recebe visita de pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação da Rede Federal – IFSP

Por ocasião de um encontro nacional da área, eles foram convidados a conhecer a estrutura dos laboratórios do Campus São Paulo

Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação de sete institutos federais estiveram na última quinta-feira, 3 de abril, em visita ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP) para conhecer laboratórios e atividades de pesquisa desenvolvidas no Campus São Paulo.

Recepcionados pela equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da Agência de Inovação e da direção do campus, eles foram apresentados aos professores pesquisadores responsáveis pelos laboratórios, e puderam conhecer a infraestrutura de pesquisa e alguns dos projetos desenvolvidos no Instituto.

Por ocasião de reunião do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (Foprop), que ocorreu durante a semana na cidade de São Paulo, o pró-reitor da área do IFSP, Adalton Masalu Ozaki, convidou-os para uma visita de cortesia e troca de conhecimento. Ele destaca que esse tipo de relacionamento favorece a atuação conjunta e o estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de projetos e submissões em editais de fomento.

Estiveram na visita os professores Flávia Twardowski, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul; André Romero da Silva, do Instituto Federal do Espírito Santo; Francisco de Assis de Lima Gama, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano; Edvanio Chagas, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul; Gislayne Elisana Gonçalves e Thiago Ferreira Quilice, do Instituto Federal de Minas Gerais; Marcus Vinicius da Silva, do Instituto Federal do Rio de Janeiro; Thirssa Helena Grando, do Instituto Federal Farroupilha.