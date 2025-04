Sessão da Tarde exibe Hoje, Sexta (04/04) na Globo, As Panteras, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 04/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sexta-feira, 04/04/2025

Sessão da Tarde e Corujão desta sexta-feira (04/04/2025): Veja os filmes em cartaz na TV Globo

Para os amantes do cinema, a sexta-feira (04) promete uma programação recheada de emoção e aventura na TV Globo. Confira os filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde e no Corujão I, com histórias envolventes para todas as idades.

Sessão da Tarde – 15h30 (Horário de Brasília)

As Panteras (2019)

Direção: Elizabeth Banks

Elizabeth Banks Elenco: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin Gênero: Ação, Comédia

Inspirado na clássica série dos anos 1970 e nos filmes de sucesso dos anos 2000, “As Panteras” traz uma nova geração de agentes secretas em uma missão cheia de adrenalina. A história gira em torno de Elena, uma cientista brilhante que desenvolve Calisto, uma inovadora fonte de energia sustentável. No entanto, quando sua invenção cai em mãos erradas, ela recorre às Panteras para impedir que essa tecnologia seja usada para o mal. Com cenas de ação eletrizantes e muito carisma, o longa promete entreter o público na tarde de sexta-feira.

Corujão I – 02h30 (Horário de Brasília)

Uma Irmã Na Minha Vida (2006)

Direção: Steven Robman

Steven Robman Elenco: Lacey Chabert, Sammi Hanratty, Wendie Malick, David Ramsey, Adam Kaufman, Amanda Baker

Lacey Chabert, Sammi Hanratty, Wendie Malick, David Ramsey, Adam Kaufman, Amanda Baker Gênero: Drama

Para quem curte histórias emocionantes, “Uma Irmã Na Minha Vida” é um drama que promete tocar o coração do público. A trama acompanha Olivia, uma jovem universitária que vê sua vida virar de cabeça para baixo após a trágica morte de seu pai e madrasta. Agora, ela se vê responsável por criar sua meia-irmã de sete anos, enfrentando desafios e descobrindo um novo significado para o amor e a família.

Prepare a pipoca e aproveite!

Seja para curtir um filme de ação eletrizante à tarde ou um drama emocionante de madrugada, a programação de sexta-feira da TV Globo oferece opções imperdíveis para todos os gostos. Não perca!