3ª fase da Olimpíada do Conhecimento é finalizada

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

*Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

A Olimpíada Municipal do Conhecimento finalizou sua 3ª seletiva nesta quinta-feira (3), com avaliações realizadas no Centro de Formação do Educador (Cefe).

Com provas de cada uma das áreas do conhecimento: natureza, exatas e humanas, que foram realizadas nos dias 1, 2 e 3 de abril, os 405 estudantes participantes puderam escolher em quais áreas gostariam de prosseguir, podendo também participar de todas.

Dos estudantes participantes, serão selecionados 135 alunos para formar os Times Olímpicos do Conhecimento, sendo 45 por área do conhecimento. Eles irão representar a rede municipal em olimpíadas conhecidas, como a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), OBG (Olimpíada Brasileira de Geografia) e ONC (Olimpíada Nacional de Ciências).

Os resultados finais serão divulgados dia 9 de abril. Os vencedores desta etapa final irão contar com aulas presenciais e remotas no contraturno escolar para estudarem e se prepararem para as competições do saber.

PRE-PA-RA!

Em 2024, o Time Olímpico do Conhecimento da rede municipal representou a cidade e conquistou 39 medalhas e 15 menções honrosas em diferentes olimpíadas externas ao longo do ano.

A iniciativa integra o programa Prepara Campeões, da Prefeitura de São José dos Campos, que visa estimular a busca pelo conhecimento, o impulso para o rendimento escolar e a preparação dos estudantes para processos seletivos e os próximos passos da vida acadêmica.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania