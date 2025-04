Bonito caminha para se tornar Cidade Inteligente com apoio da Federação ASSESPRO – SP – Prefeitura Municipal de Bonito

Em reunião realizada nesta quarta-feira (02) com a Federação ASSESPRO-SP, foram debatidas estratégias para modernizar a infraestrutura tecnológica da cidade, garantindo mais segurança, conectividade e eficiência nos serviços públicos.

O encontro contou com a presença do secretário de Governo de Bonito, Jary Neto, do vereador Adão Duarte e do diretor de Smart Cities da Federação ASSESPRO-SP, Paulo Arieiro. Entre as iniciativas discutidas estão a instalação de redes de Wi-Fi livre, câmeras de monitoramento, sistemas de biometria e melhorias na iluminação pública, medidas que visam beneficiar tanto os moradores quanto os turistas que visitam o destino.

Com uma economia impulsionada pelo turismo ecológico, Bonito busca se consolidar como referência no conceito de cidades inteligentes, aliando inovação e sustentabilidade. “A implementação de novas tecnologias é fundamental para melhorar a segurança, ampliar a conectividade e fortalecer a gestão eficiente dos recursos públicos”, afirmou Jary Neto.

Paulo Arieiro destacou que Bonito tem potencial para se tornar um modelo nacional em inovação urbana. “Com o uso de tecnologias inteligentes, podemos aprimorar a infraestrutura, garantir mais segurança e oferecer melhores serviços, tornando a experiência na cidade ainda mais atrativa para moradores e visitantes”, comentou.

A Prefeitura de Bonito segue comprometida em promover avanços tecnológicos que impulsionem o desenvolvimento do município. Nos próximos meses, novos encontros serão realizados para definir os próximos passos e viabilizar a implementação das soluções discutidas.