Boston Celtics x Phoenix Suns ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (05/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Boston Celtics x Phoenix Suns hoje, HOJE (04) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Boston Celtics x Phoenix Suns: confronto agita a NBA nesta sexta-feira, 4 de abril

O TD Garden, em Boston, será palco de mais um grande duelo da temporada regular da NBA nesta sexta-feira (4), às 20h30 (horário de Brasília). Boston Celtics e Phoenix Suns se enfrentam em momentos distintos, mas com a promessa de um jogo intenso e decisivo para as pretensões das equipes na reta final da fase classificatória.

Celtics querem retomar o caminho das vitórias

Atualmente na vice-liderança da Conferência Leste, com 56 vitórias e 20 derrotas, os Celtics buscam se recuperar da derrota sofrida para o Miami Heat por 124 a 103. No confronto, Jayson Tatum teve atuação abaixo da média, acertando apenas 4 dos 17 arremessos e somando 16 pontos. Apesar do tropeço, o time comandado por Joe Mazzulla continua com uma das campanhas mais sólidas da liga e mira consolidar sua posição entre os favoritos aos playoffs.

Jayson Tatum segue como referência da equipe, com médias de 27,0 pontos, 8,7 rebotes e 5,9 assistências por jogo, sendo peça chave para o sucesso bostoniano nesta temporada.

Suns tentam reação sem Kevin Durant

Do outro lado, o Phoenix Suns vive um cenário complicado. Com 35 vitórias e 41 derrotas, a equipe ocupa apenas a 11ª posição na Conferência Oeste, fora da zona de play-in. Os Suns vêm de quatro derrotas consecutivas, a mais recente para o Milwaukee Bucks por 133 a 123, mesmo com um show individual de Devin Booker, que marcou 39 pontos e deu 11 assistências.

A ausência de Kevin Durant, lesionado no tornozelo, pesa sobre o desempenho coletivo do time. A boa notícia para o técnico Frank Vogel é o retorno de Bradley Beal, liberado após se recuperar de lesão, e que deve reforçar a rotação ofensiva contra os Celtics.

Expectativas para o confronto

O comentarista Eduardo Barão afirmou que “o Phoenix Suns sem Kevin Durant não deve vencer o Boston Celtics”, destacando o impacto da ausência do astro e o favoritismo dos donos da casa. Ainda assim, a presença de Booker em grande fase e o retorno de Beal tornam o jogo imprevisível, especialmente se Tatum repetir a má atuação da última rodada.

Onde assistir?

Data: Sexta-feira, 4 de abril de 2025

Sexta-feira, 4 de abril de 2025 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: TD Garden, Boston

TD Garden, Boston Transmissão: NBA League Pass

Fique ligado no Band Placar para acompanhar o tempo real da partida e todas as atualizações da NBA.