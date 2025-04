Brinquedo terapêutico e sustentável: alunos de escola municipal de Boa Vista produzem garrafinhas sensoriais em oficina especial

Foto: Divulgação Semuc



Como parte da programação da 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo, alunos da Escola Municipal Carmem Eugênia Macaggi participaram na quinta-feira, 3, de uma oficina especial de produção de garrafinhas sensoriais, confeccionadas a partir de garrafas PET reutilizadas, unindo ludicidade e conscientização ambiental.

A ação ocorreu com alunos do 3o ano pela professora Silvana Queiroz. Ela leciona na modalidade de Educação Especial, atuando nas chamadas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). A unidade atende, atualmente, 43 estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Brinquedo terapêutico e sustentável

Para a confecção, a escola forneceu purpurina, lantejoulas e outros itens para compor o brinquedo terapêutico. Do mesmo modo, o processo de montagem foi simples e envolvente: as crianças encheram as garrafas com água, adicionaram corante para dar cor ao líquido, inseriram a purpurina e os materiais decorativos de sua escolha.

Por fim, com o auxílio dos professores, acrescentaram uma pequena quantidade de óleo, garantindo efeito visual relaxante ao balançar a garrafa. O brinquedo terapêutico auxilia no desenvolvimento das crianças autistas, ajudando na regulação das emoções, na coordenação motora e na interação social com os colegas, como destacou a professora.

“Foi uma oportunidade de interação entre alunos com e sem autismo, promovendo empatia e compreensão mútua. A garrafinha sensorial não só auxilia na regulação emocional das crianças autistas, como também incentiva os colegas a entenderem e apoiarem seus amigos no dia a dia. Além disso, são elas as grandes multiplicadoras dessa conscientização, levando para casa e para a comunidade uma mensagem de inclusão, respeito e parceria”, explicou Silvana Queiroz.

Inclusão e aprendizado dos alunos

A oficina é com uma turma que conta com duas crianças autistas, proporcionando então, momentos de inclusão e criatividade. Henrique Matheus, de 8 anos, gostou da atividade e destacou a importância dessa troca com os coleguinhas que possuem TEA. “Achei a atividade muito divertida. A parte que eu mais gostei foi a de colocar o brilho. Faço questão de interagir com meus colegas com autismo. Eles são muito legais!”, contou.

Além disso, Fernando Cauê que é autista, participou da atividade. Ele destacou o que mais gostou de fazer. “A parte que mais achei legal foi a de colocar as bolinhas na garrafa. Eu gosto muito de vir para a escola. Adoro a merenda e brincar com os meus amigos”, falou.

João Bernardo de 9 anos, também autista, gostou de confeccionar sua garrafinha sensorial e destacou a importância da Semana Municipal de Conscientização do Autismo. “Eu gostei de decorar a garrafinha. É importante essa semana porque nos lembra o quanto somos especiais”, falou.

1ª Corridinha TEA e 6° RecrearTEAndo

A 3ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo será concluída nesta sexta-feira, 4, a partir das 8h, com uma programação diversa na Vila Olímpica Roberto Marinho. O evento contará com a 1ª edição da Corridinha TEA, uma iniciativa que visa incentivar a prática esportiva entre crianças autistas e promover momentos de lazer e inclusão para as famílias.

Além da corrida, a programação inclui a 6ª edição do RecrearTEAndo, uma ação voltada para atividades lúdicas e recreativas, proporcionando interação entre crianças autistas, pais, mães, responsáveis e profissionais da rede. Brincadeiras, jogos, oficinas e outras dinâmicas foram preparadas para estimular a socialização e o desenvolvimento motor das crianças.

A Semana do Autismo envolveu toda a Rede Municipal de Ensino com ações diversificadas. O que inclui capacitações para profissionais da educação, atividades pedagógicas nas escolas e oficinas interativas nos centros especializados.

Sendo assim, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Boa Vista em garantir um ambiente educacional cada vez mais inclusivo, acolhedor e adaptado às necessidades das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Fonte: Da Redação