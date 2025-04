Governador inaugura nova delegacia e entrega 130 computadores para a Polícia Civil

O governador de Roraima, Antonio Denarium, inaugurou nessa sexta-feira, dia 4, a nova Delegacia do município de Cantá. A nova estrutura, com 250 metros quadrados, recebeu um investimento de R$ 1.248.462,71 e representa um marco na modernização da segurança pública do Estado.

A solenidade contou com a presença do vice-governador Edilson Damião, da delegada-geral da PCRR (Polícia Civil de Roraima), Darlinda de Moura Viana, do prefeito do município, André Castro, além de outras autoridades, diretores, delegados, servidores da Instituição e membros da comunidade.

Durante o evento, o governador destacou a importância da nova unidade para a melhoria dos serviços prestados à população.

“A segurança pública é prioridade do nosso Governo, e essa nova delegacia oferece mais estrutura e dignidade para os policiais civis que atuam no Cantá. Estamos investindo na valorização das forças de segurança para que a população receba um atendimento mais eficiente e humanizado”, afirmou Antônio Denarium.

Além da inauguração da delegacia, foram entregues 130 notebooks para a Polícia Civil, adquiridos por meio do FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública). Os equipamentos serão utilizados para aprimorar os serviços de investigação, gestão e inteligência policial.

A delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, ressaltou que a nova estrutura representa um avanço significativo para a segurança pública no município.

“A conclusão dessa delegacia representa um avanço significativo para a segurança pública, garantindo melhores condições de trabalho para nossos policiais e um atendimento mais eficiente à população”, afirmou.

Ainda segundo a delegada-geral, desde a década de 1980, a Delegacia do Cantá funcionava em uma casa adaptada, sem condições ideais para atender a população e os servidores. Com a inauguração do novo prédio, a Polícia Civil recebe uma estrutura moderna, com acessibilidade e um perfil de delegacia cidadã, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento de qualidade para a sociedade.

Além da unidade do Cantá, o Governo anunciou que seguirá investindo na ampliação e modernização da Polícia Civil, com a construção de novas delegacias em diferentes regiões do Estado de Roraima, como parte do projeto de modernização da PCRR.

O post Governador inaugura nova delegacia e entrega 130 computadores para a Polícia Civil apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.