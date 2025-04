Operação da Semob e BPTran flagra condutores imprudentes e recolhe veículos de luxo em João Pessoa

Uma operação integrada, denominada ‘Zero Álcool’, entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Paraíba (BPTran-PB), realizada na madrugada deste sábado (5), na Capital, promoveu mais um importante trabalho para garantir a segurança viária da população.

Durante as abordagens e fiscalizações, condutores foram flagrados por diversas imprudências, destacando-se, infrações de trânsito relacionadas a alcoolemia e documentação irregular.

Marcilio do HBE, superintendente de mobilidade da Capital, ressalta que a parceria firmada entre Semob-JP e BPTran-PB, está sendo extremamente importante para combater as imprudências e garantir a segurança do cidadão na mobilidade urbana.

“A Operação Zero Álcool chegou para intensificarmos estas fiscalizações, com o objetivo de evitarmos as recorrências acerca do respeito às regras de trânsito, principalmente, quanto a ingestão de bebida alcoólica. Sabemos que o ato de beber e dirigir já tirou milhares de vidas e, é justamente isso, que queremos combater”, afirmou Marcílio do HBE.

Balanço – Foram realizados 90 testes de alcoolemia, onde três pessoas foram autuadas por conduzir os veículos sob efeito de álcool. Além disso, 10 veículos foram recolhidos, entre eles, três carros considerados de luxo (Land Rover, Mercedes e Chevrolet Malibu). Nestes últimos casos, além de alcoolizados, os condutores estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamentos atrasados e histórico de multas diversas.

Sanderson Cesário, diretor de operações da Semob-JP, explica que as fiscalizações permanecerão por toda a cidade. “Seguiremos com nossas equipes, juntamente ao Batalhão de Trânsito e Detran-PB, para garantir a segurança viária de toda a população. Quem insistir nas práticas imprudentes estará sujeito às punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro”, destacou o diretor.