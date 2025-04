Idoso é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha em Boa Vista

Posted on

Índice de confiança cresceu 1,5% puxado pelas expectativas positivas quanto ao futuro do setor e da economia – Foto: Ricardo Trida/Secom Os empresários do comércio de Santa Catarina estão mais otimistas e dispostos a investir e contratar funcionários. É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) divulgado pela Fecomércio SC […]