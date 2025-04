MS reforça ações sociais com foco na migração e firma parcerias em Corumbá – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Estado, União e município alinham estratégias para ampliar atendimento a migrantes e fortalecer políticas de assistência e direitos humanos na fronteira

O governo de Mato Grosso do Sul vem reforçando seu compromisso com a inclusão social por meio de uma articulação cada vez mais sólida entre os poderes municipal, estadual e federal. Nesta sexta-feira (4), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, acompanhou a visita do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, à cidade de Corumbá — fronteira com a Bolívia — para reforçar de políticas voltadas ao acolhimento de migrantes e refugiados.

Durante a agenda, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Prefeitura de Corumbá e a Defensoria Pública da União (DPU), visando fortalecer o atendimento jurídico gratuito à população migrante.

Também foram apresentadas demandas locais ao Governo Federal, com destaque para o pedido de apoio à ampliação da Casa do Migrante e Fronteira, unidade municipal que acolheu cerca de 1.700 pessoas em 2024, sendo mais de 1.200 de origem venezuelana.

“Se o mundo fala em deportação, aqui em Mato Grosso do Sul fazemos o caminho oposto. O que nos move é o sentimento de acolhimento, de pertencimento. Corumbá tem uma longa história de integração com a América Latina, e agora dá um exemplo ao Brasil. Estamos promovendo a inclusão em sua forma mais genuína — com amor, respeito e políticas públicas que mudam vidas”, afirmou o vice-governador Barbosinha.

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, entregou pessoalmente ao ministro Wellington Dias um plano de trabalho e o ofício com o pedido de recursos para a nova unidade da Casa do Migrante, que já conta com apoio do executivo estadual. O espaço será ampliado, permitindo dobrar a capacidade de atendimento de 25 para 50 pessoas.

“Essa agenda é histórica para Corumbá. A migração impacta diretamente nossas políticas de saúde, educação, assistência e infraestrutura. Hoje, mostramos que a união dos poderes é essencial para garantir dignidade às pessoas que buscam recomeçar suas vidas em nosso país”, afirmou o prefeito.

Já a secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), Dra. Patrícia Cozzolino, ressaltou que a atuação do Governo de MS em Corumbá tem sido efetiva e contínua, com foco em proteção social e integração.

“Nosso papel é apoiar os municípios com estrutura, capacitação e repasse de recursos. Estamos trabalhando em diversas frentes, do acolhimento à regularização documental, garantindo que os migrantes tenham acesso a seus direitos e possam construir uma nova trajetória aqui”, destacou a Cozzolino.

Atualmente, 1.263 famílias em Corumbá são atendidas por programas sociais do Governo de MS, como o Mais Social, Cuidar de Quem Cuida, MS Supera, Energia Social – Conta de Luz Zero e distribuição de cestas alimentares.

Além disso, em Campo Grande, os migrantes contam com o CADH (Centro de Atendimento em Direitos Humanos), ligado à Sead, que tem como objetivo oferecer suporte à população migrante, bem como a idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, refugiados e apátridas. Os serviços do CADH incluem orientação jurídico-social, mediação com a rede socioassistencial e encaminhamentos para documentação e acesso a serviços essenciais.

“Corumbá é a porta de entrada de uma nova chance para milhares de pessoas. Aqui, o Estado é presença ativa — não só com ações pontuais, mas com uma política de inclusão permanente. Um Estado que é verde, digital, próspero e, acima de tudo, humano”, finalizou Barbosinha.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

*com informações da Sead

Fotos: João Garrigó/Vice-governadoria