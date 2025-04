PAT disponibiliza 476 vagas para segunda-feira

Posted on

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) entregou, neste final de semana, um relatório técnico ao prefeito em exercício Leo Bezerra com o resultado de estudo sobre controle de tráfego e o impacto dos veículos particulares utilizando a faixa exclusiva do transporte coletivo na Capital. O objetivo do estudo, realizado durante o […]