Agência Minas Gerais | Governo de Minas promove formação para prevenir a violência nas escolas e fomentar a cultura de paz

Nesta segunda-feira (7/4), é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, uma data importante para conscientizar e debater sobre a segurança no ambiente escolar. Com o intuito de fortalecer a cultura de paz e a segurança nas escolas, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), inicia mais uma etapa do projeto “Com Viver”.

Entre os dias 7 e 11/4, vice-diretores e servidores de 44 escolas de Belo Horizonte e Região Metropolitana participam de uma formação presencial na Cidade Administrativa. O foco é capacitar esses educadores para a prevenção da violência nas escolas.

A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra, destaca a relevância da colaboração entre SEE, Sejusp e MPMG.



















A formação

A formação se divide em duas fases complementares. A primeira consiste em um encontro presencial que capacita os educadores sobre temas como bullying, preconceito, técnicas de observação e segurança escolar. A segunda fase será on-line, com um curso autoinstrucional acessível a professores das redes pública, municipal e privada.

O diretor-geral da Academia Estadual de Segurança Pública, Marco Matos, enfatiza a importância do projeto. “Ele representa mais do que uma colaboração institucional; é um apoio essencial para pais e responsáveis que desejam segurança nas escolas, onde seus filhos possam aprender e se desenvolver”, destacou.

Para a vice-diretora da Escola Estadual Coronel Juca Pinto, em Belo Horizonte, é muito importante participar deste curso, pois ele aborda temas atuais que impactam diretamente nosso cotidiano escolar e a vida dos alunos.

“Esperamos criar uma rede de apoio que beneficie não apenas a escola, mas também a comunidade ao nosso redor, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor. A formação nos permite desenvolver um olhar diferenciado e uma escuta mais atenciosa, essenciais para identificar e abordar os problemas que surgem no dia a dia escolar”, comenta.

Ações nas escolas

Diversas escolas da rede estadual implementam iniciativas para criar um ambiente livre de bullying. Um exemplo é a Escola Estadual Professora Maria Amélia Guimarães, em Belo Horizonte, que promove palestras em parceria com o Projeto Educa Ação, além de incluir o tema em atividades diárias com os estudantes.

Jean Lobato, integrante do Projeto, ressalta a importância da conscientização. “Nosso objetivo é educar os alunos sobre os efeitos prejudiciais do bullying. Estamos investindo no futuro do nosso país, formando jovens que se respeitem e convivam de maneira harmoniosa”, explicou.

Durante uma das atividades, o estudante Anderson Ramos, 10 anos, compartilhou seu compromisso em combater o bullying. “Quero criar uma campanha para acabar com esse comportamento e oferecer apoio à vítima”, afirmou, demonstrando uma postura proativa.

Resultados das iniciativas

A SEE/MG implementou várias iniciativas para combater a violência nas escolas, como o Programa de Convivência Democrática, o Projeto Socioemocional e o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE). Essas ações estão transformando hábitos e consolidando uma cultura de paz nas instituições de ensino.

Dados da Sejusp indicam uma redução de 7,61% nos casos de infrações nas escolas em 2024, em comparação ao ano anterior, segundo o Observatório de Segurança Pública.

Além disso, a Secretaria de Educação mantém colaboração com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e da Patrulha Escolar, ações criadas para prevenir a violência no ambiente escolar e nos arredores das instituições de ensino.

Projeto Com Viver

A formação “Com Viver” é um passo essencial para fortalecer a segurança nas escolas e criar um ambiente mais acolhedor para alunos e profissionais da educação. Com a participação ativa dos educadores, a expectativa é que o projeto contribua para a redução da violência no ambiente escolar, promovendo um espaço de ensino mais seguro e respeitoso.

Alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG), o programa busca oferecer informações qualificadas e ferramentas para que os profissionais da educação atuem preventivamente contra diferentes formas de violência.