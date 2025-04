Jovem que enviava drogas para o interior escondidas em caixa de perfume é preso em RR

Foto: Divulgação/PCRR



Um jovem, de 21 anos, foi preso em Boa Vista na última terça-feira, 1º, suspeito de usar caixas de perfume para enviar drogas ao interior de Roraima.

A investigação da Polícia Civil revelou que ele fazia remessas frequentes de entorpecentes, escondidos em embalagens de perfume. As substâncias eram despachadas por meio de veículos de transporte de passageiros.

Durante a abordagem na residência do investigado, no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de capital, os agentes encontraram duas caixas de perfume com cocaína, prontas para envio ao município de Rorainópolis. No momento da prisão, o jovem confessou que fazia envios regulares de drogas para o interior do estado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na manhã desta quarta-feira, dia 2, foi apresentado em Audiência de Custódia e teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva.

Fonte: Da Redação