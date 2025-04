Miami Heat x 76ers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (07/04), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Heat x 76ers hoje, HOJE (07) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Heat x 76ers: Onde assistir ao vivo, horário e prováveis quintetos do jogo da NBA

Nesta quarta-feira, Miami Heat e Philadelphia 76ers se enfrentam em um dos duelos mais aguardados da fase de play-in da NBA. A partida vale muito: quem vencer garante vaga direta nos playoffs e enfrentará o New York Knicks na primeira rodada da Conferência Leste. O jogo será realizado no Wells Fargo Center, em Philadelphia, com início previsto para 20h (horário de Brasília).

Onde assistir Heat x 76ers ao vivo

A transmissão da partida estará disponível ao vivo pela TV e também por meio de plataformas de streaming. É uma excelente oportunidade para os fãs do basquete acompanharem duas franquias tradicionais disputando uma vaga direta nos playoffs.

Situação das equipes

O Philadelphia 76ers terminou a temporada regular em 7º lugar na Conferência Leste, com uma campanha de 47 vitórias e 35 derrotas. O retorno de Joel Embiid, após uma longa ausência por lesão, foi fundamental para a arrancada da equipe nas últimas rodadas. O pivô, inclusive, teve uma média de 30,4 pontos por jogo e segue como o principal nome dos 76ers.

Já o Miami Heat fechou a temporada regular com 46 vitórias e 36 derrotas, ocupando a 8ª colocação no Leste. Mesmo sem apresentar grande consistência durante o campeonato, a equipe de Erik Spoelstra é conhecida por crescer em momentos decisivos, com destaque para Jimmy Butler, que costuma se destacar nos playoffs.

Prováveis quintetos iniciais

Philadelphia 76ers:

Tyrese Maxey

Kyle Lowry

Kelly Oubre Jr.

Tobias Harris

Joel Embiid

Miami Heat:

Terry Rozier

Tyler Herro

Jimmy Butler

Nikola Jovic

Bam Adebayo

Expectativas para o jogo

Com Joel Embiid saudável, os 76ers chegam com favoritismo para o duelo, principalmente jogando em casa. No entanto, o Heat tem um histórico recente de boas atuações em partidas eliminatórias, o que pode equilibrar as ações. Um dos pontos-chave será a marcação sobre Butler e a capacidade dos 76ers de manter Embiid dominante no garrafão.

Vale lembrar que o vencedor deste confronto avança diretamente para os playoffs, enquanto o perdedor ainda terá uma segunda chance, enfrentando o vencedor do confronto entre o 9º e 10º colocados do Leste.

A bola sobe às 20h (de Brasília), prometendo muita emoção no início do caminho rumo ao título da NBA.

A bola sobe às 20h (de Brasília), prometendo muita emoção no início do caminho rumo ao título da NBA.