Próximos Jogos da Liga Ouro 2025 e Onde Assistir Minas x Osasco e Vitória x Pinheiros

Liga Ouro de Basquete: Confira os destaques dos próximos jogos decisivos de abril

A Liga Ouro de Basquete segue a todo vapor e promete fortes emoções nos próximos confrontos, válidos pela reta decisiva da primeira fase da competição. Com transmissões confirmadas pelos canais Disney+, YouTube, NBB e Basquetpass, os amantes do basquete nacional terão ótimas opções para acompanhar os duelos. Confira os detalhes dos próximos três jogos:

JOGO 17 – MTC x OSA

Data: 08/04/2025 (terça-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Transmissão: YouTube, Disney+, NBB, Basquetpass

O Minas Tênis Clube (MTC) recebe o Osasco Basquete (OSA) em um duelo que promete movimentar a parte intermediária da tabela. O time mineiro busca manter sua sequência positiva e garantir vantagem na classificação, enquanto os osasquenses vêm de resultados oscilantes e precisam da vitória para seguirem vivos na briga por uma vaga no G4. Será um jogo chave para definir o rumo de ambas as equipes na competição.

JOGO 18 – ECV x ECP

Data: 11/04/2025 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: YouTube, Disney+, NBB, Basquetpass

O Esporte Clube Vitória (ECV) encara o Esporte Clube Pinheiros (ECP) em Salvador, em mais um clássico interestadual da rodada. O Vitória, embalado por sua torcida, busca impor seu ritmo e garantir mais um triunfo em casa. Já o Pinheiros chega com força total, apostando na sua defesa sólida e transições rápidas para surpreender fora de casa. O confronto promete ser um dos mais equilibrados desta fase.

JOGO 19 – CRU x LSB

Data: 14/04/2025 (segunda-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Disney+, NBB, Basquetpass

Fechando a sequência, o Cruzeiro (CRU) enfrentará a Liga Sorocabana de Basquete (LSB) em Belo Horizonte. A equipe celeste, com uma das melhores campanhas da competição, quer consolidar sua liderança diante de um adversário tradicional e perigoso. A LSB, por sua vez, encara o duelo como uma oportunidade de crescimento e quer surpreender em pleno solo mineiro.

Transmissão multiplataforma e visibilidade nacional

Todos os jogos da Liga Ouro têm sido destaque nas transmissões online e via streaming. A ampla cobertura via YouTube, Disney+, NBB e Basquetpass tem aproximado cada vez mais o público do basquete nacional, com estatísticas em tempo real, comentaristas especializados e imagens em alta definição.

Os três jogos prometem movimentar o cenário da Liga Ouro e serão fundamentais para a definição das posições finais na tabela. Fique ligado, escolha sua plataforma favorita e acompanhe cada lance!

Jogos da Liga Ouro 2025 e Onde Assistir:

A Liga Ouro, divisão de acesso do NBB, segue com uma série de partidas emocionantes entre as equipes. Confira os próximos jogos, onde serão disputados e onde você pode acompanhar as transmissões:

Próximos Jogos:

23/03/2025 – 11:00 PINHEIROS x Basket Osasco

Local: Poliesportivo H. Villaboim

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

25/03/2025 – 19:00 Minas Tênis Clube x Cruzeiro

Local: Arena UniBH

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

25/03/2025 – 19:00 Vitória (BA) x Liga Sorocabana

Local: Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Salvador

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

27/03/2025 – 19:00 Pinheiros x Liga Sorocabana

Local: Poliesportivo H. Villaboim

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass

28/03/2025 – 19:00 Vitória (BA) x Basket Osasco

Local: Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Salvador

Onde Assistir: YouTube, Disney+, NBB Basquetpass



Classificação Atual da Liga Ouro 2025:

Liga Sorocabana (LSB) – 100% de aproveitamento (2 jogos, 2 vitórias) Pinheiros (B) – 100% de aproveitamento (1 jogo, 1 vitória) Cruzeiro – 50% de aproveitamento (2 jogos, 1 vitória e 1 derrota) Basket Osasco – 50% de aproveitamento (2 jogos, 1 vitória e 1 derrota) Minas Tênis Clube (B) – 0% de aproveitamento (2 jogos, 2 derrotas) Vitória (BA) – 0% de aproveitamento (1 jogo, 1 derrota)

Fique de olho nas transmissões ao vivo dos jogos para não perder a emoção da competição. A Liga Ouro promete grandes confrontos até a definição dos classificados para a próxima fase do NBB.