Sabrina Sato compartilha cliques do casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda: “Energia boa demais”

A apresentadora Ana Maria Braga celebrou sua quinta união matrimonial na última sexta-feira, dia 4 de abril, em uma cerimônia íntima e cercada por amigos próximos. A cerimônia, realizada na residência da comunicadora, contou com a presença de diversas celebridades, incluindo Sabrina Sato, que fez questão de compartilhar registros do momento especial em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Sabrina publicou fotos ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, e da filha Zoe. Também aparece sorridente com a noiva do dia, Ana Maria Braga. Na legenda das imagens, Sabrina demonstrou carinho e alegria: “Depois de um fim de semana cheio de amor e muitas risadas, finalmente tô conseguindo postar algumas fotos. Energia boa demais! Fiquem com Deus (porque só Ele sabe o rolê que foi)”.

Famosos marcaram presença na cerimônia

Mesmo com a proposta de ser algo reservado, o casamento atraiu olhares por reunir um seleto grupo de figuras conhecidas do entretenimento brasileiro. Entre os convidados estavam Luciano Huck e Angélica, Xuxa Meneghel, Eliana, Tati Machado e Bruno Monteiro. A festa teve clima de descontração e intimidade, o que permitiu momentos espontâneos entre os amigos dos noivos.

A união oficializa o relacionamento entre Ana Maria Braga e Fábio Arruda, que se conheceram de forma inusitada durante uma partida de futebol entre Corinthians e Palmeiras. Desde então, começaram a se aproximar e foram vistos juntos em eventos e viagens, mas mantiveram a discrição na maior parte do tempo.

Relacionamento longe dos holofotes

Em janeiro de 2023, Ana Maria publicou a primeira foto ao lado de Fábio durante uma viagem à África do Sul, revelando ao público o romance. Fábio Arruda tem histórico na televisão e nos bastidores da mídia, com experiência em eventos esportivos e atuação como editor de imagens, inclusive na Rede Globo.

Apesar da fama da apresentadora, o casal preferiu viver a relação longe das câmeras, revelando detalhes aos poucos. A cerimônia de casamento foi mais um exemplo dessa postura reservada, optando por uma celebração cercada por afetos e longe dos grandes flashes.

Celebração marcada por amor e leveza

Com clima descontraído e rodeado de boas vibrações, o casamento de Ana Maria Braga foi um reflexo da personalidade leve e acolhedora da apresentadora. Sabrina Sato, com sua irreverência e sensibilidade, registrou o momento em tom de celebração e agradecimento, resumindo bem o espírito do evento: amor, risadas e boas energias.

O casamento gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs celebrando a felicidade da apresentadora e elogiando o casal pelo carisma e simplicidade.

