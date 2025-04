ASSISTIR AO VIVO Caracas x Cienciano COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Caracas x Cienciano acontece HOJE (08) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Caracas x Cienciano: Tudo sobre o confronto da Copa Sul-Americana 2025

Nesta terça-feira, dia 08 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), Caracas FC e Cienciano se enfrentam no Estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela, em Caracas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e estará disponível também nas plataformas de streaming do canal.

Momento das equipes

O Caracas FC chega pressionado após a derrota por 1 a 0 diante do Carabobo FC pelo Campeonato Venezuelano. A equipe ocupa atualmente a lanterna do Grupo H, ainda sem pontuar na competição continental. No entanto, os venezuelanos têm a seu favor o fator casa e a lembrança da última vez que enfrentaram o Cienciano — um contundente 4 a 0 a favor dos anfitriões.

Já o Cienciano, do Peru, vive uma fase instável. Apesar de ter conseguido um empate contra o Atlético Grau por 1 a 1 na última rodada da Liga Peruana, o clube cusquenho também soma 0 pontos na Sul-Americana. A equipe peruana precisa buscar ao menos um empate fora de casa para manter chances reais de classificação.

Escalações prováveis

Caracas FC (técnico: Henry Meléndez)

Goleiro: Frankarlos Benítez

Defensores: Aytor Martinez, Brayan Rodriguez, Blessing Edet, Néstor Jiménez

Meio-campo: Miguel Vegas, Leslie Heraldez, Wilfred Correa

Atacantes: Chris Martinez, Lucciano Reinoso, Jose Hernández

Cienciano (técnico: Óscar Ibáñez)

Goleiro: Juan Bolado

Defensores: Maxi Amondarain, Leonel Galeano, Josué Estrada, Alexi Gómez

Meio-campo: Didier La Torre, Claudio Torrejón, Adrián Ascues

Atacantes: Alfredo Ramúa, Carlos Garcés, Gaspar Gentile

Desfalques

O Cienciano tem como ausência confirmada o zagueiro Pedro Ibáñez, que se recupera de uma lesão não divulgada. Do lado do Caracas, não há baixas confirmadas até o momento.

Números e estatísticas

O Caracas tem uma campanha razoável na temporada: em 12 jogos, são 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com um aproveitamento de 42%. Seu ataque marcou 4 gols na Sul-Americana e sofreu apenas 1, demonstrando certa consistência defensiva, apesar da derrota inicial.

Já o Cienciano vive uma temporada mais irregular: apenas uma vitória em 8 partidas, com 5 empates e 2 derrotas. A equipe peruana tem média de apenas 0,5 gol por jogo na competição continental, e sua defesa já foi vazada uma vez.

Retrospecto

O confronto direto favorece o Caracas FC, que venceu o último duelo entre os dois por 4 a 0. Este histórico recente dá moral ao time da casa, que buscará repetir o feito para se recolocar na briga pela classificação.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Fique ligado para acompanhar o minuto a minuto desse duelo decisivo pela Sul-Americana, com todas as emoções direto de Caracas!

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.