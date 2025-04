Governo de Roraima distribui 150 toneladas de peixe para famílias

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizará entre os dias 10 e 14 de abril a distribuição de 150 toneladas de peixe tipo tambaqui para cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado. A ação abrange todos os 15 municípios de Roraima, com início no interior do estado e finalizando na capital, Boa Vista, nos dias 16 e 17 de abril.

A entrega do pescado terá início pela região Sul do estado, contemplando os municípios de Caroebe, São João da Baliza, São Luiz e Rorainópolis, seguindo para os demais municípios ao longo da semana. A distribuição em Boa Vista ocorrerá em oito polos diferentes.

O objetivo da ação é garantir o acesso ao prato principal da Semana Santa para as famílias roraimenses, promovendo a segurança alimentar e nutricional. A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou a importância do programa: “A Semana Santa já é uma tradição no nosso governo, alinhada ao programa de proteção social e à segurança alimentar. Em 2025, entregaremos 50 toneladas a mais em relação ao ano passado. Nossa logística prevê a entrega dos peixes à população em todos os municípios dentro de uma semana.”

Investimento e recursos

Para viabilizar a ação, o Governo de Roraima investirá R$ 2,4 milhões, provenientes do Tesouro Estadual, dentro do orçamento da Setrabes. O recurso será utilizado para garantir a distribuição de 150 mil quilos de peixe tambaqui nos 15 municípios do estado.

Confira o cronograma de entrega:

Quinta-feira, 10 de abril

7h30 às 9h30 – Caroebe: Escola Estadual Tereza Teodoro Oliveira – BR-210, km 96, s/n, Centro.

9h30 às 11h30 – São João da Baliza: Escola Municipal Darcy Pedroso da Silva – Rua São Domingos, s/n°, Centro.

11h às 13h – São Luiz: Escola Estadual Allan Kardec Haddad – Avenida Macapá, s/n°, BR-210, Centro.

14h às 16h – Rorainópolis: Ginásio Poliesportivo de Rorainópolis – Av. Dr. Yandara, Centro.

Sexta-feira, 11 de abril

7h30 às 9h30 – Caracaraí: Colégio Estadual Militarizado João Rogério Schuertz – Praça do Centro Cívico, s/n, Centro.

10h30 às 12h30 – Iracema: Ginásio Poliesportivo de Iracema – Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro.

14h às 16h – Mucajaí: Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima – Rua Pará, n° 604-e, Bairro dos Estados.

Sábado, 12 de abril

7h30 às 9h30 – Bonfim: Ginásio de Bonfim – Rua João Lopes Magalhães, Centro.

10h30 às 12h30 – Normandia: Ginásio Poliesportivo de Normandia – Rua Chagas Peixoto, s/n°, Centro.

14h às 16h – Cantá: Colégio Estadual Militarizado José Aureliano da Costa – Rua Francisco Cunha, s/n, Centro.

Domingo, 13 de abril

7h30 às 9h30 – Alto Alegre: Ginásio Poliesportivo de Alto Alegre – Av. João XXIII, s/n.

10h30 às 12h30 – Pacaraima: Ginásio Poliesportivo de Pacaraima – Rua Paramaribo, s/n, bairro Vila Nova.

8h30 às 11h30 – Amajari: Colégio Estadual Militarizado Ovídio Dias de Souza – Avenida Tepequém, s/n, Vila Brasil.

Segunda-feira, 14 de abril

8h30 às 10h30 – Uiramutã: Quadra da Escola Estadual Joaquim Nabuco – Rua da Pista, s/n, Aeroporto.

O post Governo de Roraima distribui 150 toneladas de peixe para famílias apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.