Produção de tomate impulsiona renda e sustentabilidade em comunidade indígena de Boa Vista

Produção de tomates na comunidade Truaru da Cabeceira – Foto: Divulgação/PMBV



Cultivado na comunidade indígena Truaru da Cabeceira, o tomate não só alimenta as famílias daquela localidade como também é fonte de renda para os produtores da região. E com o apoio da Prefeitura de Boa Vista ao longo dos anos, a agricultura familiar do município tem gerado emprego e renda. Além disso, coloca alimentos de qualidade na mesa do boa-vistense.

A colheita dos frutos ocorre ao atingirem a coloração ideal, dependendo da variedade cultivada, bem como do destino da produção. O prefeito Arthur Henrique (MDB) destaca que a agricultura alavanca a economia do município. E a Prefeitura tem investido para aumentar e melhorar a produção no campo ao longo dos anos.

“Sempre reforçamos nosso compromisso com a agricultura familiar, responsável por levar alimentos frescos e saudáveis à nossa mesa, gerando emprego e renda. Por isso, investimos em assistência técnica, máquinas e insumos, dentre outros benefícios às comunidades indígenas. Investir no pequeno produtor é investir no desenvolvimento econômico do município”, disse.

Cultivo nas comunidades indígenas

Processo que permite a seleção de frutos maduros e preservando a integridade, a colheita de tomates ocorre de forma manual. Os frutos são acondicionados em caixas adequadas e transportados ao comprador. Para Jaidran Bezerra, produtor rural há dez anos e morador da comunidade indígena Truaru da Cabeceira, tem sido uma grande experiência, nos últimos cinco anos, cultivar tomates na propriedade da família.

“Trabalho com o cultivo de milho, melancia e macaxeira, além do tomate. Essa última cultura tem grande saída e comecei a cultivar por se tratar de um bom produto para mexer. É algo que tem dado muito certo, desde então. Cuidando bem da lavoura, os pés de tomate desenvolvem e produzem muito bem, resultando em uma colheita de sucesso”, contou.

Irrigação fotovoltaica no campo

O incentivo da Prefeitura à agricultura familiar vai além do cultivo. Os tomates produzidos na região, assim como demais frutas, verduras, legumes e grãos, têm parte da colheita enviada à merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

Ainda, dentre os benefícios que reduzem custos operacionais, a Prefeitura implantou 132 sistemas de irrigação fotovoltaica na zona rural e comunidades indígenas da capital.

“A minha lavoura de tomate é molhada com o sistema de irrigação que a Prefeitura de Boa Vista implantou, por meio de mais um programa que tem apoiado o nosso trabalho. Com a água mais fácil, a gente consegue ampliar a produção e, consequentemente, vender mais produtos e entregar uma quantidade maior à merenda escolar das crianças”, destacou.

Fonte: Da Redação