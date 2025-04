SONORA – Na Maternidade Carmela Dutra, bebê prematuro desafia estatísticas e sobrevive após nascer com 23 semanas

Posted on

Mais uma obra aguardada há décadas, a implantação asfáltica no trecho da SC-437, entre Aratingaúba (entroncamento com a SC-436) e Imaruí, já tem Ordem de Serviço pelo governo do Estado. É mais uma obra do Programa Estrada Boa*, o maior da história rodoviária de Santa Catarina. Os 12,5 quilômetros da via receberão investimentos de quase […]