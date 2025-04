Ações da Controladoria Geral de João Pessoa são apresentadas ao Conselho Municipal de Transparência Pública

As ações e metas para os próximos anos da Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-JP) foram apresentadas, nesta quarta-feira (09), durante encontro do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção. A 3ª reunião realizada este ano aconteceu no Centro Administrativo (CAM), em Água Fria.

O controlador-geral do Município, Diego Fabrício, destacou a importância do controle interno para a administração pública. “É importante que os gestores municipais compreendam a missão da Controladoria. Nosso papel não é punir, mas sim melhorar processos e a entrega dos serviços públicos à população. Analisando riscos, prevenindo ilegalidades e fomentando os mecanismos de controle social”, destacou.

O secretário de Transparência Pública de João Pessoa, Lucas Henriques, ressaltou que uma cidade que enaltece a transparência colhe os frutos através do desenvolvimento. “João Pessoa tem ganhado destaque nacional como uma cidade boa para se viver e transparente. Isso contribui para o desenvolvimento do município de forma responsável por parte da administração pública, zelando pelo dinheiro dos contribuintes. É preciso fomentar o controle social com foco em manter a qualidade das informações do Portal da Transparência”, disse.

Wilson Moraes, presidente do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção, também destacou a importância da reunião. “Apresentar esses dados para sociedade é uma prestação de contas que o gestor tem como obrigação fazer. É muito bom ver gestores públicos empolgados em melhorar a prestação dos serviços entregues à população. O objetivo do Conselho é trazer ideias, propostas e cobrar soluções e melhorias da gestão”, concluiu.

Participaram dessa reunião como representantes da sociedade civil Karine de Oliveira Gonçalves, do Instituto Soma Brasil; Valdivan Ferreira de Figueiredo, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); Wilson Ribeiro de Moraes Neto, da Ordem dos Advogados do Brasil -Secção Paraíba (OAB-PB); e os servidores municipais Rubens de Araújo Van Dingenen e Lívia Maia de Albuquerque, da Controladoria Geral do Município; Lucas Henriques de Queiroz Melo e Claudio Marques Piccoli, da Secretaria Executiva de Transparência Pública (Setramp); Cleidyane de Araújo Medeiros, da Secretaria de Finanças (Sefin); e Aurora Maia Dantas, da Secretaria de Administração (Sead).