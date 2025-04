ASSISTIR Atlético-MG x Cruzeiro AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Atlético-MG x Cruzeiro Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Galo, que busca a vitória sob seus domínios.

Atlético-MG x Cruzeiro U20 ao vivo: Onde assistir, livescore e detalhes do clássico pelo Brasileirão Sub-20 (09/04/2025)

O tradicional clássico mineiro entre Atlético-MG U20 e Cruzeiro U20 promete agitar a rodada do Brasileirão Sub-20 nesta quarta-feira, 09 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília). A partida será disputada com muita rivalidade entre as categorias de base dos gigantes de Minas Gerais.

Onde assistir ao vivo e acompanhar o livescore

O jogo contará com transmissão ao vivo via streaming em casas de apostas licenciadas, como EstrelaBet e EsportivaBet, para usuários com saldo na conta ou que tenham feito uma aposta nas últimas 24h. A plataforma Flashscore também oferece acompanhamento em tempo real (livescore) com todos os lances atualizados minuto a minuto.

Momento das equipes

Atlético-MG U20 : Últimos 5 jogos: 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Venceu o Bahia U20 por 3×1 na rodada anterior. Ocupa posição intermediária na tabela, buscando consistência no torneio.

: Cruzeiro U20 : Últimos 5 jogos: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Invicto há quatro rodadas, incluindo goleada sobre o Fortaleza U20 por 4×1. Chega com moral elevada e em ascensão na competição.

Retrospecto recente (H2H)

Nos últimos confrontos diretos entre os rivais na categoria Sub-20, o Cruzeiro tem levado vantagem:

11/08/2024 – Cruzeiro 3×2 Atlético-MG (Mineiro Sub-20)

– Cruzeiro 3×2 Atlético-MG (Mineiro Sub-20) 25/06/2024 – Atlético-MG 0x4 Cruzeiro (Brasileirão Sub-20)

– Atlético-MG 0x4 Cruzeiro (Brasileirão Sub-20) 25/06/2022 – Atlético-MG 1×1 Cruzeiro

– Atlético-MG 1×1 Cruzeiro 10/07/2021 – Atlético-MG 2×0 Cruzeiro

Apesar do equilíbrio histórico, a Raposa venceu os dois últimos duelos e busca manter a hegemonia no Sub-20 diante do rival.

Odds das casas de apostas

Segundo as cotações disponíveis:

EstrelaBet e EsportivaBet : Vitória do Atlético-MG U20: 2.60 Empate: 3.50 Vitória do Cruzeiro U20: 2.33

As odds indicam um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o Cruzeiro, que vive melhor momento na temporada.

Palavra final

Atlético-MG U20 e Cruzeiro U20 fazem mais um capítulo de uma rivalidade intensa, agora nas categorias de base. O jogo promete emoção, talento jovem e pode ser decisivo na luta por classificação no Campeonato Brasileiro Sub-20. Fique ligado na transmissão ao vivo e acompanhe todos os detalhes do clássico mineiro em tempo real!

Acompanhe o futebol de base e todas as modalidades com atenção, pois é nos detalhes que surgem os grandes nomes do futuro. E não se esqueça: sua previsão pode fazer a diferença — vote, torça e participe dos desafios semanais!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?