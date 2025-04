Atendimento em todos os setores da sede do Procon-JP será suspenso nesta quinta e sexta-feira

O atendimento em todos os setores da sede do Procon-JP, instalada na Avenida Dom Pedro I, nº 473, Tambiá, será suspenso nesta quinta (10) e sexta-feira (11). O motivo do fechamento temporário ocorre devido à organização e mudança da documentação e equipamentos para o novo prédio, também na Avenida Dom Pedro I, só que no número 382. O atendimento retorna na segunda-feira (14), ao horário normal, das 8h às 17h.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Junior Pires, informa que, para o consumidor, o novo endereço do Procon-JP trará mais comodidade, uma vez que o novo prédio estará mais perto dos pontos de ônibus do Parque Solon de Lucena e do comércio daquela área. “Podemos dizer que a nova sede estará no caminho do pessoense para as atividades diárias nos vários pontos do Centro da cidade”.

O titular do Procon-JP explica que, por ser na mesma avenida do atual prédio, o consumidor não terá dificuldade em localizar. “Estaremos quase em frente ao Shopping Tambiá, quase na esquina da Rua Santos Elias. Sem contar que a nova sede estará mais próxima da Lagoa, local de partida e chegada dos ônibus que cobrem todos os bairros da cidade”.

Retorno no dia 14 – O Procon-JP volta às atividades em todos os setores na segunda-feira, 14 de abril, com o atendimento iniciando às 8h e encerrando às 17h.

Atendimentos do Procon-JP

Nova Sede: Avenida Pedro I, nº 382, Tambiá (retorno do atendimento na segunda-feira, 14 de abril, das 8h às 17h);

Telefone: 0800 083 2015

Procon-JP na sua mão: 9 8665-0179

WhatsApp Transporte público: 98873-9976

Instragram: @procon_jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br

Procon-JP Digital: totens instalados nos Shoppings Mangabeira, Manaíra, Tambiá e Parahyba Mall