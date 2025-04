Estação Cabo Branco promove aula de dança circular nesta sexta-feira

09/04/2025 |

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro Altiplano, dá continuidade ao projeto “Alma Feminina”, com aula de dança circular na próxima sexta-feira (11), às 16h. O projeto, voltado para a dança e consciência corporal, vai acontecer na Estação a cada 15 dias gratuitamente. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.even3.com.br/curso-de-dancas-circulares-549038/.

A professora Lilian Mara Furbetta explica que através do movimento consciente da dança circular são liberadas tensões, preocupações e ansiedades. “Comece pelo autoconhecimento, assim você descobrirá o amor próprio, depois espalhe esse amor para o outro e para o mundo, onde a alegria e a paz serão apenas consequências. Esteja pronta para expandir esse amor. Aquilo que você procura também está te procurando”, ensina a professora.

Recomendações – Quem for participar do evento deve levar um tapetinho ou uma canga e optar por uma alimentação leve e roupas confortáveis. De acordo com a programação do mês de abril, as próximas aulas do ‘Projeto Alma Feminina’ acontecem nos dias 11 e 25 de abril.