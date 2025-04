Impulsionado pela inovação, Santa Catarina é o estado do Sul que mais cresceu entre 2001 e 2024

Foto: Marco Favero / Arquivo / SECOM GOVSC

Santa Catarina lidera o crescimento econômico na região Sul do Brasil. É o que aponta o estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) divulgado recentemente. De acordo com os dados, entre 2001 e 2024, o estado apresentou um crescimento médio de 2,5% ao ano, superando a média nacional. Segundo os pesquisadores e economistas, esses números são fruto do processo que conecta inovação e tecnologia aos setores tradicionais da indústria catarinense.

Em janeiro de 2025, por exemplo, a produção industrial catarinense registrou um aumento de 8,6%, o maior percentual entre todos os estados brasileiros. Esse crescimento reflete o impacto direto da integração entre tecnologia e setores como o industrial, agregando valor aos produtos e serviços e gerando mais riqueza para o estado.

“Nosso compromisso desde o início da gestão tem sido fortalecer a conexão entre o ecossistema de inovação com esses setores que formaram a base da economia de Santa Catarina. E essa integração tem gerado resultados na prática, com mais empregos para os catarinenses. Santa Catarina é o exemplo de como inovação e tradição podem caminhar juntas”, ressalta o governador Jorginho Mello.

“Empresas como WEG, Intelbras, Gelnex e Duas Rodas são exemplos de como Santa Catarina tem inovado em setores tradicionais, transformando-se em referência nacional. Esse espírito inovador é sustentado por investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, fomentados pela gestão do governador Jorginho Mello,” destaca Marcelo Fett, Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina.

Santa Catarina não apenas lidera indicadores econômicos, como também consolida uma cultura empreendedora e de inovação, posicionando o estado como um dos mais desenvolvidos do Brasil.