Governo lança programa que vai impulsionar e modernizar setor leiteiro do Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para modernizar, impulsionar e ainda promover inclusão no setor leiteiro, o governador Eduardo Riedel lançou nesta quinta-feira (10) o programa Proleite MS, que é considerado o mais robusto já criado no segmento. Ao todo a previsão é de R$ 70 milhões de investimento ao longo de dois anos.

Em um trabalho conjunto, a proposta apresentada durante a Expogrande foi elaborada de forma colaborativa com a Câmara Setorial da Cadeia do Leite, atendendo principalmente os pequenos e médios produtores de 22 municípios que formam os polos leiteiros do Mato Grosso do Sul.

O objetivo é criar um ambiente de desenvolvimento sustentável para o setor, que é uma marca da gestão estadual.

“Conheço esta atividade e seus grandes desafios, com um grande caminho pela frente para crescimento. Mato Grosso do Sul vem buscando fortalecer e apoiar este setor ao longo dos anos. Uma cadeia produtiva complexa que merece um programa deste tamanho”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que o setor precisa de assistência e apoio para ter uma produção eficiente. “Programa induz o produtor a buscar conhecimento e isto faz parte da assistência técnica. Estado terá uma produção vigorosa, vai abraçar a tecnologia e avançar na eficiência. Ações conjuntas, que não são isoladas”.

O Plano Estadual de Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira vai funcionar em quatro eixos: melhoramento genético, apoio à industria láctea, assistência técnica e gerencial, além do subprograma Leite Vida. As atividades serão conduzidas pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Modernidade e apoio

Para melhoramento genético, o Governo do Estado fez dois acordos estratégicos. O primeiro foi com o Senar-MS, no valor de R$ 4,3 milhões para distribuição de sêmen sexado e embriões, com meta de gerar 1.200 prenhezes e distribuir 427 animais (bezerras, novilhas e touros) até 2026.

Já o outro foi concretizado com os Criadores de Girolando, no valor de R$ 4,95 milhões, que terá como objetivo o fornecimento de matrizes leiteiras a produtores assistidos.

Outro foco do Estado é dar apoio a indústria Láctea, com a criação do Subprograma de Incentivo à este segmento, com medidas fiscais e operacionais para modernização industrial, diversificação de produtos e valorização do leite local.

“Para fazer este plano fizemos um diagnóstico e ele não foi feito pelo Governo do Estado e sim pelos próprios produtores.. A pecuária é muito importante na agricultura famíliar, por isso o objetivo é fazer ações que priorizem os pequenos e médios produtores de leite e eles buscarem cada vez mais serem profissionais no setor”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta.

Assistência e incentivo

Para contribuir aos pequenos produtores com menos de 100 litros (leite) dia, o Governo do Estado também irá ajudar com assistência técnica e gerencial, que vai ser importante para fortalecer e dar mais eficiência a esta produção.

Em mais uma parceria de sucesso, o Governo assina termo de colaboração com o Sebrae/MS para ampliar o apoio à agroindustrialização e à regularização sanitária de produtores e indústrias do setor leiteiro.

A parceria integra o conjunto de ações estratégicas do Proleite e tem como foco o fortalecimento da cadeia produtiva por meio da capacitação, consultoria técnica e incentivo à adesão de municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (e-SISBI).

Neste pacote de medidas ainda o programa Extra Leite, que visa fortalecer a pecuária sul-mato-grossense, por meio da Proape, que dispoẽ de R$ 62,1 milhões para incentivos diretos aos produtores nos próximos dois anos. A meta é garantir renda ao campo, com boas práticas e uma regularidade na oferta de leite.

Ainda teve a assinatura do decreto de apoio a comercialização de produtos de origem animal, que faz parte do PACPOA-MS.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom