Justiça determinou uso de tornozeleira eletrônica e exoneração para controlador-geral do Estado

Posted on

Acompanhando os investimentos privados que acontecem no Estado, um convênio assinado na manhã de hoje (27) vai garantir moradia para 378 famílias em Mato Grosso do Sul. Serão construídas 186 unidades habitacionais em Ponta Porã e 192 em Campo Grande, com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Governo do Estado. Na […]