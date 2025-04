São José recebe ‘Prêmio Cidade Esportiva’ de SP

Posted on

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), definiu o calendário anual de exigência do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). As datas foram divulgadas no Diário Oficial do Estado no último sábado (6/7). Neste ano, os veículos com finais de placas […]