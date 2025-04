Vacina contra a gripe está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Abril marca o início do período chuvoso em Boa Vista e, com ele, aumentam os casos de gripe e casos graves da doença. Por isso, a Prefeitura reforça que a vacina contra a Influenza está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. E mais do que um simples cuidado, muitos moradores acreditam que a imunização garante também a proteção para quem está ao seu redor.

Taynara de Oliveira mora no bairro Equatorial e na manhã desta quinta-feira, 10, ela teve a primeira consulta do pré-natal na UBS Maria das Dores Pereira da Silva. Durante o atendimento, a enfermeira então, observou a falta da vacina no cartão e aconselhou que ela e o namorado, Thallis Santos, se imunizassem.

“É importante se cuidar, então quando a enfermeira aconselhou, a gente já decidiu ficar e garantir a vacina. Confesso que eu não gosto muito, mas sei também que não é bom dar oportunidade de contrair algo mais grave, principalmente agora com as chuvas”, explicou Thallis.

Assim, o diretor de Vigilância Epidemiológica do município, Romildo Azevedo, ressalta que, além da gripe, outras doenças respiratórias aumentam durante o período chuvoso e as mudanças climáticas repentinas. “A vacina é a melhor forma de se proteger nessa sazonalidade. A cidade pode amanhecer debaixo de sol e horas depois receber chuvas intensas, o que reforça o cuidado que todos devemos ter com a saúde”, disse.

Importância da vacina

Foi com essa energia que a aposentada Ana Maria Rufino chegou à UBS Silvio Botelho, no bairro Paraviana, para se vacinar. No auge dos seus 70 anos, Ana Maria mantém o cartão de vacina atualizado e defende de forma rígida a importância da vacina e do cuidado que devemos ter com as pessoas próximas.

“Eu tomo vacina desde criança e estou aqui, viva e com saúde, ao lado da minha família. Vi muitas pessoas se despedindo por não se cuidarem e por causa de suas crenças. Eu não sigo a cabeça de ninguém. Vacinas salvam vidas e eu continuarei cuidando de mim e dos meus”, finalizou.

