Prefeitura e ACSO inauguram o “Poupatempo do Empreendedor” – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), inaugurou, nesta sexta-feira (11), o “Poupatempo do Empreendedor” na Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), no Centro da cidade. O evento contou com a presença de representantes do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O “Poupatempo do Empreendedor” é uma iniciativa com o objetivo de diminuir a burocracia em processos administrativos da Administração Municipal, dando agilidade no fomento às microempresas individuais e empresas de pequeno porte, seja ela comercial ou de prestação de serviço.

Representando o chefe do Poder Executivo, Rodrigo Manga, esteve presente o vice-prefeito de Sorocaba Fernando Martins da Costa Neto. Na ocasião, ele recordou como a cidade foi acolhedora com a chegada dele no município, há 50 anos. “Sorocaba é uma cidade inovadora e que acolhe a todos, sem exceção, assim como me acolheu há 50 anos como microempreendedor. Essa novidade auxiliará milhares de empreendedores e servirá de exemplos a diversas cidades”, disse.

Nos próximos dias, será assinada a para votação da Câmara Municipal de Sorocaba do programa “Decola Sorocaba”, onde o microempreendedor terá diversas oportunidades de linhas de créditos, entre eles, a do Banco do Povo.

No local, também estarão reunidas diversas entidades públicas para auxiliar os empreendedores, entre elas, o Banco do Povo, Jucesp, Sindicato do Comércio Patronal entre outros. “Os microempreendedores e empreendedores individuais necessitam de um espaço para realizar todo seu trabalho burocrático com mais agilidade, atenção e comprometimento. Para tanto, em conjunto com a ACSO, inauguramos o ‘Poupatempo do Empreendedor’, para melhor atendimento e comodidade desses profissionais que aquecem a economia sorocabana”, explica o secretário da Semepp, Fernando Marques.

“Quero agradecer a toda equipe da ACSO, junto aos profissionais da Semepp que fez esse sonho do Poupatempo do Empreendedor se tornar realidade. Muitas vezes o empreendedor não tem apoio nem da família, mas hoje estamos aqui para dar total apoio os microempreendedores da cidade, com conforto e comodidade”, relata o presidente da ACSO, Hygor Duarte.

Durante o evento, também estiveram presentes os secretários de Gabinete Central (SGC), Eduardo Leite; de Desenvolvimento Econômico (Sede), Bruno Santana; da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; de Relações Institucionais e Metropolitanas (Serim), Luiz Henrique Galvão; mais o ouvidor-geral do Município Evandro Bueno. Representando o Poder Legislativo, esteve presente o presidente da Câmara Municipal, Luís Santos; mais os vereadores Alexandre da Horta, Henri Árida, Jussara Fernandes e Roberto Freitas.

Ainda, esteve presente o ex-presidente da ACSO, Nilton da Silva Cezar; o gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae – Sorocaba), Alexandre Martins; o diretor do Ciesp, Mário Tanigawa; e a assessora parlamentar do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Márcio França, Meire Barbosa.

O “Poupatempo do Empreendedor” ficará na sede da Associação Comercial de Sorocaba, localizada na Rua da Penha, 535, no Centro.