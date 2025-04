São José dos Campos recebe selo Caixa Gestão Sustentável

José Roberto Amaral





São José dos Campos vai receber nesta sexta-feira (11) o reconhecimento de Caixa Econômica Federal por boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental na gestão pública.

O certificado Caixa Gestão Sustentável será entregue pelo vice-presidente de Governo, Tiago Cordeiro de Oliveira, e outros representantes do banco em evento a ser realizado no salão nobre do Paço Municipal, às 17h.

O selo foi concedido com base em 21 indicadores municipais classificados em quatro eixos temáticos: Ambiental, Social, Governança e Climático, incluindo aspectos relativos às mudanças climáticas.

São José dos Campos precisou apresentar evidências que comprovem o atendimento satisfatório aos critérios estabelecidos pela Caixa para a concessão do certificado. O selo tem validade de dois anos e pode ser renovado, mediante novo processo.

Entre os indicadores sociais e ambientais estão a cobertura de atendimento por creche, cobertura das unidades de saúde, qualidade da educação básica, índices de vulnerabilidade social, eficiência energética, acesso à água potável, coleta seletiva, além dos índices de coleta e tratamento de esgoto.

Na Governança, foram avaliados capacidade de investimentos, regularidade nas contas públicas e gestão no desempenho de obras públicas, entre outros.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o objetivo do certificado é “reconhecer os municípios que aplicam as melhores práticas de governança e sustentabilidade na gestão pública local, utilizando de maneira responsável os recursos financeiros e ambientais, proporcionando aumento do bem-estar e qualidade de vida aos munícipes, associado ao desenvolvimento urbano sustentável”.

Cidade Sustentável

São José dos Campos é considerada cidade sustentável no nível máximo de certificação, de acordo com normas internacionais ISO ((International Organization for Standardization), auditadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A cidade também foi certificada como como Cidade Inteligente e Resiliente. A primeira certificação foi realizada em 2022. Nos dois anos seguintes, São José dos Campos foi recertificada alcançando nível máximo nas três categorias.

No processo de certificação da ABNT, são analisados 276 indicadores que compõem as três normas ISO (37120, 37122 e 37123).



