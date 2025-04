Will Gomes e Valber Amorim se apresentam no projeto Sol Maior, no Hotel Globo

O projeto Sol Maior apresenta, nesta sexta-feira (11), os instrumentistas Will Gomes e Valber Amorim, que vão levar clássicos do cinema para o Hotel Globo. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa às 16h e só termina ao pôr do sol, com a execução da música ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos.

“Nós desenvolvemos o projeto Sol Maior há três anos ali no Hotel Globo e é um sucesso. Ele agrada ao morador de João Pessoa, ao turista, e essas pessoas têm um momento de diversão, de entretenimento, mas também de fruição da boa música de João Pessoa e da Paraíba, da música instrumental”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A Fundação criou um ambiente muito favorável de valorização da música instrumental na cidade, no Hotel Globo. “Ali as pessoas contemplam o pôr do sol ao som de uma música de qualidade desenvolvida pelos nossos artistas locais. O projeto realmente é muito bonito, é um sucesso, e nós o consolidamos”, avalia.

Marcus Alves ressalta que o Sol Maior tem como marca principal a execução da música O Trenzinho do Caipira, de Villa-Lobos, que virou a marca do projeto, durante o pôr do sol e a passagem do trem. “Nós valorizamos muito essa experiência”, acrescenta.

O contrabaixista Will Gomes explica que a apresentação, ao lado do pianista Valber Amorim, será exclusivamente instrumental, com um repertório variado, passando pelos clássicos do cinema como Over the rainbow, My way.

Também vai ter o momento da MPB, com canções conhecidas, a exemplo de Oceano, do cantor Djavan. Além disso, conforme Will Gomes, o público vai curtir o tango La cumparsita, e ainda Eleonor Rigby, dos Beatles, entre outras.

“O público pode esperar uma diversidade de gêneros musicais e uma atmosfera intimista, com melodias e harmonias ao som do contrabaixo e do piano. Teremos ainda improvisação e entrega total durante a apresentação. Por isso, nossa expectativa é de que o público compareça, curta e aprecie a nossa música”, completa Will Gomes.