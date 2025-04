Agência Minas Gerais | Cemig é a primeira comercializadora varejista a superar 2 mil clientes no Mercado Livre

A Cemig segue quebrando marcas no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e foi a primeira comercializadora varejista a superar 2 mil clientes no Brasil. O número foi conquistado em fevereiro e os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11/4) pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Ao todo, a Cemig possui 2.069 clientes e o volume acumulado de 173,6 MWm (megawatts médios). Em relação a energia entregue no segmento varejista, a companhia teve um acréscimo de 25,3 MWm em relação a janeiro de 2025.

Com liderança no Mercado Livre desde os anos 2000, a Cemig detém cerca de 15% de participação no segmento atacadista. A ampliação para os clientes do Grupo Tarifário A, aqueles atendidos em média e alta tensão, fez a empresa lançar o energialivre.cemig.com.br, primeiro e-commerce do setor no Brasil. Essa plataforma permite simulações e contratações 100% on-line.

De acordo com Sérgio Lopes, vice-presidente de Comercialização da Cemig, tradição, credibilidade e soluções inovadoras são fatores-chave para manter a liderança no setor.

“A abertura do Mercado Livre de Energia para todos os clientes do grupo A exigiu repensar e modernizar a experiência do cliente. Vemos nossos clientes como parceiros estratégicos e o foco principal de nossa atuação”, explica.

Dessa forma, a Cemig apostou em tecnologias digitais, integrou canais de comunicação e fortaleceu o papel dos gerentes de conta, que agora atuam como consultores especializados para guiar os clientes na transição do mercado cativo para o Mercado Livre de Energia. O objetivo da companhia é tornar a jornada do cliente mais fluida, transparente e alinhada às demandas de um mercado em constante transformação.

Sobre o Mercado Livre de Energia

No Mercado Livre de Energia, a negociação é conduzida diretamente entre as comercializadoras e geradores e os clientes do Grupo Tarifário A, independentemente do volume de energia consumido.

Desde janeiro de 2024, todos os consumidores do Grupo A, conectados à média ou alta tensão, podem adquirir energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL). Esse modelo, já consolidado em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido e França, oferece aos consumidores maior flexibilidade e autonomia na escolha das melhores condições de fornecimento de energia.