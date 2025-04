Brasil perde para Espanha e dá adeus às finais da Billie Jean King Cup

O Brasil adiou o sonho de disputar pela primeira vez as finais da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de tênis feminino. Nesta sexta-feira (11), a equipe amarelinha foi eliminada após perder três partidas – duas de simples e uma de duplas – para a Espanha, um dia depois do revés (2 jogos a 1) para a anfitriã República Tcheca, na cidade de Ostrava.

Após o mau resultado, a seleção terá pela frente os playoffs em novembro, para tentar se manter no qualifiers da Billie Jean King Cup de 2025. Além do Brasil, os playoffs reunião outras 12 seleções eliminadas nos qualifiers deste ano.

Na primeira partida do dia, Laura Pigossi (109ª no ranking mundial) foi superada por Sara Sorribes Tormo (40ª) por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). Na sequência, Beatriz Haddad, número 17 do mundo, sofreu sua oitava derrota seguida este ano. Bia foi derrotada Jessica Bouzas Maneiro (69ª), por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/4).

The tie belongs to Spain 🇪🇸🔥 A fantastic debut for Jessica Bouzas Maneiro as she wins a brilliant match against Brazilian Beatriz Haddad Maia 6-3, 4-6, 6-4. A special moment for new Spain Team Captain Carla Suarez Navarro, who wins her first ever tie 😍 pic.twitter.com/8tdlLvh9E0 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025

Mesmo sem chances de classificação, Luisa Stefani e Laura Pigossi entraram em quadra para o último confronto do dia, o jogo de duplas contra Cristina Busca e Sara Sorribes. As brasileiras, medalhistas olímpicas de bronze nas duplas em Tóquio 2020, perderam por um duplo 6/3.

A equipe brasileira terminou na última posição do Grupo B, com cinco derrotas em seis partidas. Os qualifiers da Billie Jean King Cup reúnem 18 seleções, divididas em seis grupos de três nações. Apenas a primeira colocada em cada chave avança às finais (Final 8) em novembro, em Shenzhen (China), se juntando à atual campeã Itália e à China (país-sede).