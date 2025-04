PIC TEA reúne famílias no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

O PIC TEA, um piquenique voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reuniu famílias na manhã ensolarada deste sábado (12), no Jardim Botânico de Sorocaba. O objetivo principal foi proporcionar um momento especial, dedicado exclusivamente às pessoas com TEA e seus familiares.

Com organização da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), a ideia do evento surgiu em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, e tem o propósito de alertar as pessoas sobre a importância de conhecer as necessidades e também os direitos das pessoas autistas. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007.

O Jardim Botânico foi escolhido como local do evento, por se tratar de um ambiente amplo, tranquilo e cercado pela natureza. Pensando em oferecer um espaço acolhedor e agradável, foi planejado um piquenique, promovendo a interação, o lazer e o fortalecimento dos vínculos familiares em um ambiente inclusivo.

A secretária da Mulher, Rosângela Perecini, representou o prefeito Rodrigo Manga na ocasião. “A equipe da Sintea têm feito um trabalho excelente, abraçando a causa da inclusão social do autista e das demais crianças. (…) Observando as famílias, e vendo o olhar de cada pai, cada mãe e de cada criança durante todo esse evento, é o que faz nosso coração amolecer”, disse.

O secretário da Sintea, Vinícius Aith, agradeceu a todos que compareceram no primeiro evento da nova secretaria. “Está sendo muito bonito ouvir os relatos dos pais aqui presentes, parabenizando pela iniciativa e falando que os filhos estão gostando. Isso para nós é motivo de muita alegria e, com certeza, ao longo do ano teremos mais eventos para prestigiar essas pessoas que realmente merecem”, destacou, ao som da Banda Regimental de Música do CPI-7.

A munícipe Fabiana Leite Alves ficou sabendo do evento pela escola e trouxe sua filha com TEA, Camile Leite dos Santos, para participar. “Quando me falaram sobre o piquenique, já pedi para colocar nossos nomes na lista. Ela está muito feliz e viremos nos próximos eventos desse tema”, adiantou, ao lado da filha.

Além das presenças desses secretários municipais, o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno, também compareceu ao evento.

A manhã de sábado contou ainda com atrações gratuitas para as crianças, como a visita do Moto Heróis (Motoclub), o cão terapeuta do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Banda da Polícia Militar (PM). Também foram oferecidos às crianças participantes do evento frutas, pipoca, algodão-doce e sorvete, além de muda de girassol anão dobrado, esta pelo Clube da Jardinagem, do Jardim Botânico.